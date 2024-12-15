Назван завтрак, который улучшит здоровье кишечника и поможет долго быть сытым

Какая еда идеальна для завтрака и долголетия

По словам профессора Тима Спектора, эта популярная пища идеально подходит для здорового микробиомf кишечника - того, что может помочь пищеварению и укрепить вашу иммунную систему.

По словам Тима, он ест йогурт каждый день недели. Однако он предупредил, что определенные виды йогурта гораздо более полезны для кишечника, чем другие.

Чтобы подтвердить свою точку зрения, он продемонстрировал несколько разных видов йогурта, которые можно найти на полках большинства супермаркетов. Тем предупредил, что магазинные йогурты, утверждающие, что способствуют здоровью кишечника, могут содержать большое количество сахара.

По словам эксперта, у некоторых есть до трех чайных ложек сахара. Но это не значит, что варианты с нулевым содержанием сахара являются предпочтительным вариантом.

"Другие производители утверждают, что у них нет сахара. Итак, это хорошо? Нет, потому что у них есть искусственные подсластители. И если вы посмотрите на ингредиенты, вы увидите все виды других удивительных химических веществ, таких как эмульгаторы, которые, как было показано, вредны для микробиомf кишечника", - сказал он.

"Поэтому я всегда выбираю продукты, которые выглядят максимально просто. В основном, только молоко и полезные бактерии", - добавил эксперт.

Он призвал людей попробовать полножирные йогурты, потому что они полезны для здоровья.