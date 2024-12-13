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Назван завтрак, который помогает предотвратить болезни сердца

Какой завтрак укрепляет здоровье сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак является важным приемом пищи поэтому необходимо, чтобы он содержал все необходимые витамины. Полезный завтрак также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of nutrition, health and aging.

Что есть на завтрак

 

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