Назван завтрак, который помогает предотвратить болезни сердца
Завтрак является важным приемом пищи поэтому необходимо, чтобы он содержал все необходимые витамины. Полезный завтрак также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of nutrition, health and aging.
Что есть на завтрак
Потребление высококачественного завтрака с надлежащим балансом белков, жиров, клетчатки и других питательных веществ, который также составляет от 20 до 30% общей суточной энергии (потребления калорий) могут уменьшить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователь Альваро Эрнаес рассказал, что завтрак является самым важным приемом пищи за день, но то, что и как вы едите, имеет значение. В частности, крайне важно употреблять контролируемое количество пищи - не слишком много или мало и обеспечить правильный пищевой состав.
Эта привычка к завтраку особенно важна для тех, кто имеет избыточный вес и старше 55 лет.
Чтобы прийти к своим выводам, исследователи в течение трех лет наблюдали за прогрессом 383 испанских участников, которые имели избыточный вес или ожирение в возрасте от 55 до 75 лет. Затем они оценили следующие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний:
- общий вес
- обхват талии, что является показателем ожирения
- уровень холестерина и триглицеридов в липидном профиле
- кровяное давление
- маркеры диабета
Наблюдая за теми, кто потреблял от 20 до 30% своей общей суточной энергии (калорий) во время завтрака, заметили следующие изменения через три года:
- индекс массы тела стал ниже на 2-5%
- на 2-4% стал меньше объем талии
- на 9-18% снизился уровень триглицеридов
- повысился уровень хорошего холестерина на 4-5%
А те, кто ел высококачественный завтрак, который включает нужное количество белка, высокоценных жиров, клетчатки и минералов, таких как калий и железо, избегая чрезмерного добавления сахара и насыщенных жиров, обнаружили, что:
- на 1,5% стал меньше обхват талии
- снизился уровень триглицеридов на 4%.
- увеличение уровня холестерина ЛПВП на 3%
Для сравнения, те, кто потреблял низкокачественный завтрак, имели больше жировых запасов, более высокий уровень триглицеридов, более низкий уровень холестерина ЛПВП и худшую функцию почек.
"Призыв к здоровым привычкам завтрака может способствовать здоровому старению путем снижения риска метаболического синдрома и связанных с ним хронических заболеваний, тем самым улучшая качество жизни", - объяснила исследовательница Карла Алехандра.
Средиземноморская диета способствует здоровью сердца
Некоторые популярные продукты для завтрака, включенные в эту диету - это авокадо, лосось, оливковое масло, темная листовая зелень, миндаль, ягоды и греческий йогурт.
Исследование, в котором наблюдали за 315 женщинами в течение 25 лет, показало, что соблюдение средиземноморской диеты было связано со снижением риска смертности на 23%.
Осмотр примерно 50 метаанализов и исследований средиземноморской диеты показал, что этот план питания связан с улучшением сердечно-сосудистых заболеваний, включая клинически значимое снижение частоты ишемической болезни сердца и инсульта.
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