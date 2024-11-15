Назван ранний симптом рака печени, проявляющийся при еде

Рак является второй наиболее распространенной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Симптомы могут включать боль в верхней части живота, желтую окраску кожи и общую слабость в теле. Есть определенный признак, сигнализирующий о раке печени.
О чем идет речь, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MayoClinic.
На ранних стадиях рака печени (также называемый гепатоцеллюлярной карциномой или ГЦК) часто нет симптомов.
Если у вас продолжительное (хроническое) заболевание печени, вы можете проходить регулярные анализы для проверки печени.
Если у вас развился ГЦК, эти тесты могут его выявить еще до появления симптомов.
Однако существует также ключевой признак, который может быть красным флагом для рака печени.
Онкология печени может резко повлиять на ваш аппетит. Если вы заметили, что начинаете чувствовать сытость раньше, это может быть признаком рака печени.
По словам медиков, вторичный рак печени вызван раковыми клетками рака из другого места в организме, которые распространяются на печень. Многие виды рака печени также связаны с вашим образом жизни.
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