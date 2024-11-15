Назван ранний симптом рака печени, проявляющийся при еде

Какой симптом сигнализирует о раке печени

На ранних стадиях рака печени (также называемый гепатоцеллюлярной карциномой или ГЦК) часто нет симптомов.

Если у вас продолжительное (хроническое) заболевание печени, вы можете проходить регулярные анализы для проверки печени.

Если у вас развился ГЦК, эти тесты могут его выявить еще до появления симптомов.

Однако существует также ключевой признак, который может быть красным флагом для рака печени.

Онкология печени может резко повлиять на ваш аппетит. Если вы заметили, что начинаете чувствовать сытость раньше, это может быть признаком рака печени.

Кто в зоне риска рака печени

люди старше 60 лет, чаще всего встречается у людей старше 85 лет

мужчины

люди, имеющие определенные заболевания, такие как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет,

паразиты в печени (печеночные двуустки) или ВИЧ.

если у вас есть брат, сестра или один из родителей, которые имели первичный рак печени.

По словам медиков, вторичный рак печени вызван раковыми клетками рака из другого места в организме, которые распространяются на печень. Многие виды рака печени также связаны с вашим образом жизни.

Как предотвратить рак печени