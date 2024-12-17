Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже затруднять дыхание. При такой проблеме следует придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые свидетельствуют о непереносимости гистамина.
Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже загрязнять дыхание. Поэтому стоит придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.
По словам диетолога Ольги Безуглой, придерживаться диеты с низким содержанием гистамина совсем не так сложно, как кажется.
Главная цель этой диеты - не полностью исключить гистамин из рациона, а уменьшить потребление продуктов, которые вызывают симптомы. Важно помнить, что реакция организма на разные продукты очень индивидуальна.
К продуктам, которые можно есть, входят:
Какие продукты ограничить в рационе:
Главный принцип: выбирайте свежие продукты и следите за своими ощущениями
Чтобы сделать диету эффективной, следуйте таким советам:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.