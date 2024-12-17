Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма

Когда возникает непереносимость гистамина

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже загрязнять дыхание. Поэтому стоит придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.



















Что стоит есть

По словам диетолога Ольги Безуглой, придерживаться диеты с низким содержанием гистамина совсем не так сложно, как кажется.

Главная цель этой диеты - не полностью исключить гистамин из рациона, а уменьшить потребление продуктов, которые вызывают симптомы. Важно помнить, что реакция организма на разные продукты очень индивидуальна.

К продуктам, которые можно есть, входят:

свежее мясо (без выдержки)

рыба, замороженная сразу после вылова

не цитрусовые фрукты: яблоки, черника, манго, персики, гранаты

свежие овощи (избегайте помидоров, авокадо, баклажанов, шпината)

безглютеновые зерновые: киноа, рис, гречка, просо

растительное молоко (миндальное, кокосовое)

оливковое и кокосовое масла, картофель, семена льна и чиа

Какие продукты ограничить в рационе:

выдержанные/ферментированные сыры, алкоголь, цитрусовые, авокадо

помидоры, баклажаны, шпинат, квашеные продукты, консервированное мясо и рыба

шоколад, сушеные фрукты, бобовые, специи (карри, кайенский перец, паприка)

Главный принцип: выбирайте свежие продукты и следите за своими ощущениями

Чтобы сделать диету эффективной, следуйте таким советам: