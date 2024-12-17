Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже затруднять дыхание. При такой проблеме следует придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые свидетельствуют о непереносимости гистамина.

Когда возникает непереносимость гистамина

Непереносимость гистамина - это предполагаемое состояние, вызванное неспособностью переваривать гистамин в рационе, что приводит к желудочно-кишечным и аллергическим симптомам.

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже загрязнять дыхание. Поэтому стоит придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.

Гистамин - это химическое вещество, которое организм производит естественным путем. Он также присутствует в некоторых продуктах питания.

Интоксикация гистамином обычно возникает как вспышка пищевого отравления, поражающая многих людей, которые ели одинаковую пищу с высоким содержанием гистамина.

Симптомы непереносимости гистамина включают:

диарею

вздутие живота

тошноту или рвоту

головную боль

насморк или заложенный нос

сыпь или крапивницу

покраснение

низкое артериальное давление

отек губ, языка или горла

Что стоит есть

По словам диетолога Ольги Безуглой, придерживаться диеты с низким содержанием гистамина совсем не так сложно, как кажется.

Главная цель этой диеты - не полностью исключить гистамин из рациона, а уменьшить потребление продуктов, которые вызывают симптомы. Важно помнить, что реакция организма на разные продукты очень индивидуальна.

К продуктам, которые можно есть, входят:

свежее мясо (без выдержки)

рыба, замороженная сразу после вылова

не цитрусовые фрукты: яблоки, черника, манго, персики, гранаты

свежие овощи (избегайте помидоров, авокадо, баклажанов, шпината)

безглютеновые зерновые: киноа, рис, гречка, просо

растительное молоко (миндальное, кокосовое)

оливковое и кокосовое масла, картофель, семена льна и чиа

Какие продукты ограничить в рационе:

выдержанные/ферментированные сыры, алкоголь, цитрусовые, авокадо

помидоры, баклажаны, шпинат, квашеные продукты, консервированное мясо и рыба

шоколад, сушеные фрукты, бобовые, специи (карри, кайенский перец, паприка)

Главный принцип: выбирайте свежие продукты и следите за своими ощущениями

Чтобы сделать диету эффективной, следуйте таким советам: