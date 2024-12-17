Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма
Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже затруднять дыхание. При такой проблеме следует придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые свидетельствуют о непереносимости гистамина.
Когда возникает непереносимость гистамина
Непереносимость гистамина - это предполагаемое состояние, вызванное неспособностью переваривать гистамин в рационе, что приводит к желудочно-кишечным и аллергическим симптомам.
Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже загрязнять дыхание. Поэтому стоит придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.
Гистамин - это химическое вещество, которое организм производит естественным путем. Он также присутствует в некоторых продуктах питания.
Интоксикация гистамином обычно возникает как вспышка пищевого отравления, поражающая многих людей, которые ели одинаковую пищу с высоким содержанием гистамина.
Симптомы непереносимости гистамина включают:
- диарею
- вздутие живота
- тошноту или рвоту
- головную боль
- насморк или заложенный нос
- сыпь или крапивницу
- покраснение
- низкое артериальное давление
- отек губ, языка или горла
Что стоит есть
По словам диетолога Ольги Безуглой, придерживаться диеты с низким содержанием гистамина совсем не так сложно, как кажется.
Главная цель этой диеты - не полностью исключить гистамин из рациона, а уменьшить потребление продуктов, которые вызывают симптомы. Важно помнить, что реакция организма на разные продукты очень индивидуальна.
К продуктам, которые можно есть, входят:
- свежее мясо (без выдержки)
- рыба, замороженная сразу после вылова
- не цитрусовые фрукты: яблоки, черника, манго, персики, гранаты
- свежие овощи (избегайте помидоров, авокадо, баклажанов, шпината)
- безглютеновые зерновые: киноа, рис, гречка, просо
- растительное молоко (миндальное, кокосовое)
- оливковое и кокосовое масла, картофель, семена льна и чиа
Какие продукты ограничить в рационе:
- выдержанные/ферментированные сыры, алкоголь, цитрусовые, авокадо
- помидоры, баклажаны, шпинат, квашеные продукты, консервированное мясо и рыба
- шоколад, сушеные фрукты, бобовые, специи (карри, кайенский перец, паприка)
Главный принцип: выбирайте свежие продукты и следите за своими ощущениями
Чтобы сделать диету эффективной, следуйте таким советам:
- ведите пищевой дневник: записывайте, что вы ели и как себя чувствовали
- не забывайте о сбалансированности рациона - резкое сокращение калорий может навредить вашему здоровью
- если вы чувствуете ухудшение самочувствия или новые симптомы, обязательно обратитесь к врачу
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.
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