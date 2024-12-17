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Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма

Вторник 17 декабря 2024 15:25
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Названа диета, которая способна многим улучшить состояние организма Что такое диета с низким содержанием гистамина и кому она нужна (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже затруднять дыхание. При такой проблеме следует придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о симптомах, которые свидетельствуют о непереносимости гистамина.

Когда возникает непереносимость гистамина

Непереносимость гистамина - это предполагаемое состояние, вызванное неспособностью переваривать гистамин в рационе, что приводит к желудочно-кишечным и аллергическим симптомам.

Высокий уровень гистамина в определенных продуктах может ухудшать состояние здоровья и даже загрязнять дыхание. Поэтому стоит придерживаться диеты с низким содержанием гистамина.

Гистамин - это химическое вещество, которое организм производит естественным путем. Он также присутствует в некоторых продуктах питания.

Интоксикация гистамином обычно возникает как вспышка пищевого отравления, поражающая многих людей, которые ели одинаковую пищу с высоким содержанием гистамина.

Симптомы непереносимости гистамина включают:

  • диарею
  • вздутие живота
  • тошноту или рвоту
  • головную боль
  • насморк или заложенный нос
  • сыпь или крапивницу
  • покраснение
  • низкое артериальное давление
  • отек губ, языка или горла

Что стоит есть

По словам диетолога Ольги Безуглой, придерживаться диеты с низким содержанием гистамина совсем не так сложно, как кажется.

Главная цель этой диеты - не полностью исключить гистамин из рациона, а уменьшить потребление продуктов, которые вызывают симптомы. Важно помнить, что реакция организма на разные продукты очень индивидуальна.

К продуктам, которые можно есть, входят:

  • свежее мясо (без выдержки)
  • рыба, замороженная сразу после вылова
  • не цитрусовые фрукты: яблоки, черника, манго, персики, гранаты
  • свежие овощи (избегайте помидоров, авокадо, баклажанов, шпината)
  • безглютеновые зерновые: киноа, рис, гречка, просо
  • растительное молоко (миндальное, кокосовое)
  • оливковое и кокосовое масла, картофель, семена льна и чиа

Какие продукты ограничить в рационе:

  • выдержанные/ферментированные сыры, алкоголь, цитрусовые, авокадо
  • помидоры, баклажаны, шпинат, квашеные продукты, консервированное мясо и рыба
  • шоколад, сушеные фрукты, бобовые, специи (карри, кайенский перец, паприка)

Главный принцип: выбирайте свежие продукты и следите за своими ощущениями

Чтобы сделать диету эффективной, следуйте таким советам:

  • ведите пищевой дневник: записывайте, что вы ели и как себя чувствовали
  • не забывайте о сбалансированности рациона - резкое сокращение калорий может навредить вашему здоровью
  • если вы чувствуете ухудшение самочувствия или новые симптомы, обязательно обратитесь к врачу

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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