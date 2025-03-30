Назван простой способ, который поможет навсегда избавиться от мигрени

Мигрень - это больше, чем просто головная боль. Она может длиться часами или даже днями, усложняя повседневную жизнь. Существует надежный метод, который может быстро облегчить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
30-летняя Дарья Садовская из Сингапура, которая семь лет работает врачом-нефрологом, рассказала, как избавиться от мигрени с помощью всего одного простого приема.
"Поставьте ноги в миску с горячей водой и это может помочь облегчить мигрень с помощью процесса, который называется вазодилатацией. Теплая вода может расширить кровеносные сосуды, способствуя лучшей циркуляции крови по всему телу. Это может помочь ослабить напряжение и уменьшить интенсивность мигрени", - добавила она.
Кроме того, расслабляющий эффект теплой ванны может уменьшить стресс и мышечное напряжение, которые часто вызывают головную боль. Однако это не волшебная пилюля, и эффект может отличаться.
Вероятность возникновения мигрени может быть увеличена из-за генетики, гормональных изменений, определенных лекарств, нарушения сна, стресса и определенных триггеров, таких как определенная пища или факторы окружающей среды.
По словам врача, женщины, как правило, более склонны к мигрени, особенно во время гормональных колебаний, таких как менструация.
"Распространенные триггеры включают изменения барометрического давления, высокую влажность, сильную жару или холод, а также яркий или мерцающий свет", - добавила медик.
За один-два дня до мигрени вы можете заметить незначительные изменения, которые будут предупреждать об этом состоянии. Например, запор, задержку жидкости, частое мочеиспускание, зевоту и изменения настроения.
Мигрень имеет характерные симптомы, которые отличают ее от обычной головной боли. Основные из них:
Если вы регулярно сталкиваетесь с такими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и подбора эффективного лечения.
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