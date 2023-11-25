Названы продукты, куда чаще всего добавляют антибиотики: какая в этом опасность

Вредит ли такое использование антибиотиков людям

По словам Комаровского, количество препарата в сельскохозяйственной промышленности не слишком большое по сравнению с количеством антибиотиков, используемых для лечения людей.

Однако в этом состоит наибольший риск.

Дело в том, что небольшое количество антибиотиков при частом потреблении приводит к устойчивости бактерий к препарату. Для лечения обычно назначают большие дозы, чтобы бактерии не успели привыкнуть к новым условиям.

Еще одна проблема такая: в мясе или яйцах с антибиотиками уже могут жить бактерии, устойчивые к препарату. После употребления они могут поселиться в организме человека. Если возникнет определенное заболевание, именно эти бактерии будут трудно поддаваться лечению антибактериальными препаратами.

Производители отходят от использования антибиотиков

В мире пробуют бороться с этой проблемой. К примеру, все больше ферм переходят на органическое выращивание животных с использованием пробиотиков вместо антибиотиков. Для производителей такой способ получается более дорогим, и соответственно продукция также стоит больше.

Другой способ состоит в том, чтобы прекратить давать животному антибиотики за определенное время до убоя. Тогда его организм успеет очиститься от наличия препарата и станет безопасным.

В каких продуктах могут быть антибиотики

Прежде всего, это касается продуктов животного происхождения: мясо рогатого скота, яйца, рыба, молочные продукты.

К этой категории можно добавить растительную продукцию. Поскольку она растет в почве, куда могли попасть определенные антибактериальные препараты.

Как себя обезопасить

Определить наличие в мясе или рыбе антибиотиков в домашних условиях невозможно. Поэтому, прежде всего, соблюдайте правила приготовления продуктов: