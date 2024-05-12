Назван скрытый признак опасной болезни. Просто посмотрите на свою подушку

Что может свидетельствовать об опасной болезни

Как оказалось, врачи советуют обратить внимание на подушку и постельные принадлежности. Если человек просыпается с утра и понимает, что ночью у него было сильное потоотделение, это не стоит игнорировать.

Конечно, это может свидетельствовать о том, что дома просто жарко или одеяло слишком теплое. Впрочем, если человек постоянно просыпается мокрым, а его подушка остается влажной, следует обратиться к врачу.

Большинство людей потеют ночью. Если вы регулярно просыпаетесь с мокрыми простынями, вам следует обратиться к врачу общей практики. Ночное потоотделение - это когда вы потеете настолько сильно, что ваша ночная одежда и постельное белье становятся насквозь мокрыми, даже если там, где вы спите, прохладно", - объясняют врачи.

Признаки рака (иллюстрация: freepik.com)

Сильная ночная потливость может свидетельствовать об инфекционных болезнях и даже раке . Кроме того, у женщин такая проблема может возникать из-за менопаузы.

Какие виды рака могут вызвать чрезмерную потливость:

лейкемия

рак костей

лимфома Ходжкина

рак простаты

рак почки

неходжкинская лимфома

рак щитовидной железы.

По мнению экспертов, наиболее часто мокрые подушки и постельное белье замечают пациенты с лейкемией. Был проведен опрос, согласно которому у 31% людей именно с этим видом онкологии была ночная потливость. Поэтому не следует заниматься самолечением, диагноз может поставить исключительно врач, но для этого нужно регулярно проходить обследование.

Почему человек потеет ночью (иллюстрация: freepik.com)







