Назван препарат, который может замедлить старение: вы все его знаете

Что показало исследование?

В течение трех лет 777 участников исследования, которым было 75 лет, ежедневно употребляли один грамм Омега-3. Результаты показали, что это замедлило старение по трем из четырех эпигенетических часов, которые измеряют биологический возраст человека.

Влияние Омега-3 на замедление старения составляло от 2,9 до 3,8 месяца. Интересно, что этот результат не зависел от пола, возраста или индекса массы тела участников.

Исследование также включало оценку влияния витамина D и силовых тренировок на здоровье пожилых людей, но статистически значимых различий в улучшении артериального давления, частоты переломов, физической работоспособности, уровня инфекций или когнитивных функций выявлено не было. Тем не менее, другие исследования DO-HEALTH показали, что сочетание Омега-3, витамина D и физических упражнений снижает риск предраковых состояний и инвазивного рака.

Ученые объясняют свой интерес к биомаркерам старения тем, что клинические испытания среди пожилых людей часто имеют много возможных показателей результата, а преимущества от вмешательств могут быть неочевидными в течение длительного времени. Именно поэтому исследование сосредотачивается на молекулярных маркерах, таких как эпигенетические часы, которые позволяют оценить скорость биологического старения.

Анализ выявил положительное влияние ежедневного употребления Омега-3, особенно для людей с низким начальным уровнем Омега-3. Однако, авторы отмечают, что результаты следует считать предварительными из-за относительно небольшого размера выборки и ее состава, ведь в исследование вошли преимущественно здоровые люди.