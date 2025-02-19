Назван препарат, который может замедлить старение: вы все его знаете
Согласно исследованию DO-HEALTH, ежедневное потребление одного грамма Омега-3 может помочь замедлить скорость биологического старения.
О влиянии Омега-3 на процессы биологического старения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что показало исследование?
В течение трех лет 777 участников исследования, которым было 75 лет, ежедневно употребляли один грамм Омега-3. Результаты показали, что это замедлило старение по трем из четырех эпигенетических часов, которые измеряют биологический возраст человека.
Влияние Омега-3 на замедление старения составляло от 2,9 до 3,8 месяца. Интересно, что этот результат не зависел от пола, возраста или индекса массы тела участников.
Исследование также включало оценку влияния витамина D и силовых тренировок на здоровье пожилых людей, но статистически значимых различий в улучшении артериального давления, частоты переломов, физической работоспособности, уровня инфекций или когнитивных функций выявлено не было. Тем не менее, другие исследования DO-HEALTH показали, что сочетание Омега-3, витамина D и физических упражнений снижает риск предраковых состояний и инвазивного рака.
Ученые объясняют свой интерес к биомаркерам старения тем, что клинические испытания среди пожилых людей часто имеют много возможных показателей результата, а преимущества от вмешательств могут быть неочевидными в течение длительного времени. Именно поэтому исследование сосредотачивается на молекулярных маркерах, таких как эпигенетические часы, которые позволяют оценить скорость биологического старения.
Анализ выявил положительное влияние ежедневного употребления Омега-3, особенно для людей с низким начальным уровнем Омега-3. Однако, авторы отмечают, что результаты следует считать предварительными из-за относительно небольшого размера выборки и ее состава, ведь в исследование вошли преимущественно здоровые люди.
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