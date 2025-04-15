Эта популярная зеленая добавка повышает риск заражения вредными бактериями

Что известно о спирулине

Спирулина - сине-зеленые водоросли, которые содержат 60% белка от общего веса, а также различные витамины и минералы, она является классным источником полиненасыщенных жиров, антиоксидантов, бета-каротина.

Она является популярным суперпродуктом благодаря своим полезным свойствам: содержит высокий уровень белка, витаминов (особенно B12), минералов, антиоксидантов и незаменимых аминокислот.

Благодаря своим питательным свойствам, спирулина часто используется в качестве добавки к пище или в порошковой форме, добавляя ее в смузи, соки или блюда.

Она обрела популярность среди вегетарианцев и веганов. Однако, как и с любыми добавками, важно осторожно подходить к ее использованию.

В качестве добавки она рекламируется за ее антиоксидантный, противовоспалительный, иммуностимулирующий потенциал и снижение уровня холестерина.

Но люди часто употребляют такую добавку без необходимости или по совету друзей. В результате можно нанести больше вреда организму, чем пользы.

Недостатки спирулины

Возможна контаминация токсинами и цистами

Важно знать, что спирулина собрана в дикой природе, поэтому существует риск заражения тяжелыми металлами, бактериями или микроцистами.

Диетолог отметила, что добавки, загрязненные микроцистинами, были обнаружены в Италии, Северной Америке и Китае.

Возможно ухудшение течения аутоиммунного заболевания

Поскольку спирулина влияет на иммунную систему, она может иметь влияние на аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

Спирулина влияет на иммунную систему через влияние на естественные киллеры (NK), которые атакуют предполагаемые угрозы на клеточном уровне. Точных данных о взаимосвязи АИТ и спирулины нет, но она может ухудшать течение гипотиреоза при лечении тироксином.

Может замедлить свертываемость крови

Такая водоросль имеет антикоагулянтный эффект, то есть может разжижать кровь и увеличивать время, необходимое для ее свертывания (склонность к кровотечениям).

Для тех, кто принимает антикоагулянты или страдает нарушением свертываемости, спирулина может быть опасной, может вызвать новые синяки и кровотечения.

Чтобы избежать побочных эффектов, стоит покупать бренды, сертифицированные серьезными организациями: U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab, NSF International.