Названа популярная диета, которая "обещает" защитить от рака: вся правда

В чем суть щелочной диеты

Щелочная диета - это популярный стиль питания, который обещает улучшить здоровье, "ощелочить" организм и даже предотвратить или лечить рак.

По словам эксперта, идея заключается в том, чтобы есть продукты, которые влияют на уровень кислотности (pH) в организме.

Диета делит пищу на:

щелочную (alkaline-forming) - овощи, фрукты, орехи, семена и некоторые бобовые

кислотную (acid-forming) - мясо, рыба, яйца, молочные продукты, белая мука, обработанная пища и сахар.

нейтральную - вода, натуральные жиры и крахмал.

Эксперт отметила, что организм сам поддерживает pH крови в очень узком диапазоне - 7.35-7.45. Ни одна пища не меняет этого баланса. Если pH крови выходит за пределы - это реанимационная ситуация, а не результат диеты.

Продукты могут влиять только на pH мочи, но это не имеет значимого влияния на общий кислотно-щелочной баланс тела.

Плюсы щелочной диеты

Много овощей и фруктов - источник клетчатки, антиоксидантов и витаминов. Тогда как меньше обработанных продуктов и красного мяса положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Потенциальная польза для людей с заболеваниями почек, ведь менее "кислотообразующая" пища может снизить нагрузку на почки.

К тому же может происходить улучшение микробиома кишечника благодаря растительному рациону. Также снижается риск ожирения, диабета 2 типа и воспалительных состояний не из-за "щелочности", а здоровых пищевых привычек.

Минусы и ограничения

Часто такая диета подается как панацея, изменяющая pH организма, хотя это физиологически невозможно.

Кроме того, отказ от белка животного происхождения без заменителей может привести к дефицитам (В12, железо, белок). Нет четких научных критериев, какие продукты щелочные, а какие кислотные.

Существует миф, что щелочная диета создает неблагоприятную среду для раковых клеток в организме. Однако, это не так.

В лабораторных условиях раковые клетки лучше растут в кислой среде. Но в организме человека pH крови не меняется вследствие диеты. Нет клинических доказательств, что щелочная диета лечит или предотвращает развитие рака. Организм самостоятельно регулирует pH, и пища на это не влияет существенно.