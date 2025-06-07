Названа популярная диета, которая "обещает" защитить от рака: вся правда
Щелочная диета обещает улучшение здоровья, потерю веса и защиту от рака. Но действительно ли изменение кислотно-щелочного баланса организма может дать такие результаты?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
В чем суть щелочной диеты
Щелочная диета - это популярный стиль питания, который обещает улучшить здоровье, "ощелочить" организм и даже предотвратить или лечить рак.
По словам эксперта, идея заключается в том, чтобы есть продукты, которые влияют на уровень кислотности (pH) в организме.
Диета делит пищу на:
- щелочную (alkaline-forming) - овощи, фрукты, орехи, семена и некоторые бобовые
- кислотную (acid-forming) - мясо, рыба, яйца, молочные продукты, белая мука, обработанная пища и сахар.
- нейтральную - вода, натуральные жиры и крахмал.
Эксперт отметила, что организм сам поддерживает pH крови в очень узком диапазоне - 7.35-7.45. Ни одна пища не меняет этого баланса. Если pH крови выходит за пределы - это реанимационная ситуация, а не результат диеты.
Продукты могут влиять только на pH мочи, но это не имеет значимого влияния на общий кислотно-щелочной баланс тела.
Плюсы щелочной диеты
Много овощей и фруктов - источник клетчатки, антиоксидантов и витаминов. Тогда как меньше обработанных продуктов и красного мяса положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Потенциальная польза для людей с заболеваниями почек, ведь менее "кислотообразующая" пища может снизить нагрузку на почки.
К тому же может происходить улучшение микробиома кишечника благодаря растительному рациону. Также снижается риск ожирения, диабета 2 типа и воспалительных состояний не из-за "щелочности", а здоровых пищевых привычек.
Минусы и ограничения
Часто такая диета подается как панацея, изменяющая pH организма, хотя это физиологически невозможно.
Кроме того, отказ от белка животного происхождения без заменителей может привести к дефицитам (В12, железо, белок). Нет четких научных критериев, какие продукты щелочные, а какие кислотные.
Существует миф, что щелочная диета создает неблагоприятную среду для раковых клеток в организме. Однако, это не так.
В лабораторных условиях раковые клетки лучше растут в кислой среде. Но в организме человека pH крови не меняется вследствие диеты. Нет клинических доказательств, что щелочная диета лечит или предотвращает развитие рака. Организм самостоятельно регулирует pH, и пища на это не влияет существенно.
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