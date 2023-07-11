Назван популярный препарат, который категорически нельзя давать детям

Почему не стоит давать аспирин

По словам врача, это лекарственное средство нельзя давать детям для понижения температуры. Первая причина - есть действенные, доступные и более безопасные препараты для снижения температуры у детей - ибупрофен и парацетамол.

Во-вторых, существует такое жизненно опасное состояние, как синдром Рея, который может возникнуть у детей после приема аспирина во время вирусных инфекций.

Что известно об этом синдроме

Синдром Рея возникает нечасто, однако он серьезен своими последствиями. Считается, что СР провоцируется использованием аспирина для лечения вирусных инфекций, в частности, гриппа и ветряной оспы у детей. Предусловием для его развития являются врожденные нарушения обмена жиров - липидов.

Все наши органы и ткани состоят из клеток, содержащих такие крошечные частицы как митохондрии. Митохондрия - энергетическая станция клетки, место, где вырабатывается энергия для обеспечения работы всего организма.

При развитии этого заболевания нарушается функционирование этих митохондрий. Особенно это касается клеток печени, поскольку они нагружены большим количеством работы. Если печень теряет энергию, то начинает давать сбой.

Это приводит к нарушению обезвреживания и выведения из организма продуктов обмена веществ и многое другое. Накопление этих токсичных веществ оказывает отрицательное влияние на головной мозг.

Симптомы

К симптомам синдрома Рея относятся

У детей младшего возраста:

диарея

ускоренное дыхание

У старших детей:

постоянная рвота

необычная сонливость и вялость

При подозрении на этот синдром необходимо обратиться к врачу.