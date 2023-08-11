Эти популярные продукты ухудшают настроение и приводят к депрессии

По словам специалиста, серотонин является очень важным химическим нейромедиатором. Он помогает регулировать к лучшему функции мозга и тела - настроение, сон, здоровье костей, свертываемость крови и формирование памяти.

К тому же, существуют продукты и напитки, которые временно снижают уровень серотонина.

Сладкие снеки

Рафинированные продукты оказывают влияние на выработку серотонина в организме. К ним относятся сладкие напитки, десерты из магазина, шоколадные батончики и сухие завтраки.

Важно, что при регулярном употреблении они могут уменьшить количество триптофана, способствующего выработке серотонина и витаминов группы B.

Трансжиры

Всем известно, что трансжиры и без того крайне вредны для организма. Специалист говорит, что они еще и плохо влияют на настроение.

К продуктам, от которых нужно отказаться, входят: полуфабрикаты, картофельные чипсы и соленые закуски.

Переработанные продукты

Если есть колбасу, сосиски и консервы в течение длительного времени, то они могут повлиять на здоровье кишечника, где производится большая часть серотонина в организме.

Какие продукты улучшают настроение

Чтобы насытить организм пользой и положительным настроением, следует есть яйца, орехи, лосось и творог.

Одним из самых популярных продуктов-антидепрессантов является банан. Кроме серотонина, он содержит витамин В6, необходимый для поднятия настроения.

В составе овсянки и гречки есть триптофан. Именно его процесс переваривания в организме пригодится для улучшения настроения. Дело в том, что при переработке выделяется гормон счастья - серотонин.

Также помочь выработке серотонина можно с помощью физических упражнений и прогулок под солнцем.