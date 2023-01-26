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Препятствуют лечению: в эти популярные мифы о мигрени нужно перестать верить

Популярные мифы о мигрени (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие пациенты называют мигренью любую сильную головную боль. Однако мигрень является самостоятельным хроническим заболеванием, имеющим свои симптомы. Поэтому и возникло много мифов, которые стали достаточно популярными.

Об этом сообщила невролог Анастасия Гончар в Instagram.

Мифы о мигрени

Головная боль, снимаемая простыми анальгетиками - не мигрень

По словам врача, лечение острого приступа мигрени начинают именно с нестероидных противовоспалительных препаратов в рекомендованных дозах, а затем при неэффективности добавляют специфическое лечение - триптаны.

Следует помнить, что интенсивность и частота приступов бывает разной, а употреблять триптаны можно не более 10 раз в месяц.

Мигрень можно вылечить

Невролог говорит, что это не так, ведь это хроническое заболевание. Однако есть шансы существенно уменьшить количество, интенсивность и длительность приступов с помощью правильно подобранного лечения.

При каждом приступе мигрени обязательно делать МРТ головного мозга

Это распространенное заблуждение, ведь МРТ при мигрени не информативно и не покажет никаких изменений.

"Хотя иногда наблюдаются неспецифические находки - очаги дисциркуляторного генеза, расширение субарахноидальных пространств, арахноидальные кисты, кисты шишковидного тела, "пустое турецкое седло". Эти находки не имеют отношения к головным болям, являются вариантом нормы и особого лечения не нуждаются", - говорится в сообщении.

Симптомы мигрени

Главный симптом мигрени - это сильная головная пульсирующая боль. Чаще всего, она локализуется с одной стороны, как правило, в лобно-височной доле или в другом отделе головного мозга. Кроме боли, существуют другие признаки мигрени:

  • диспепсические расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита);
  • повышенная возбудимость, раздражительность и агрессия;
  • головокружение;
  • сонливость;
  • боязнь света, звуков и запахов.

Ранее мы сообщали о способах, которые помогут быстро избавиться от мигрени.

Также мы писали о пяти видах головной боли, которые нельзя игнорировать.

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