Названы показатели давления, которые вдвое увеличивают риск смерти от инфаркта или инсульта

Высокое давление может стать причиной не только временного плохого самочувствия, но и увеличивать риск преждевременной смерти от инсульта и ишемической болезни сердца, острым проявлением которой является инфаркт миокарда.
Как расшифровать свое давление и какие цифры на тонометре должны вызывать беспокойство, рассказала в Instagram кардиолог Наталья Федив.
При измерении получаем два показателя АД:
Систолическое и диастолическое давление – эти показатели одинаково важны, ведь позволяют определить степень артериальной гипертензии, что в дальнейшем влияет на выбор терапии.
На автоматическом тонометре – систолическое давление – верхняя цифра, а диастолическое – нижняя.
А при измерении механикой – начало звуковых тонов – систолическое, исчезновение – диастолический показатель.
По словам кардиолога, каждые 20 мм рт. ст. систолического и 10 мм рт. ст. диастолического давления вдвое увеличивают риск смерти от ишемической болезни сердца, острым проявлением которой является инфаркт миокарда и инсульта.
Если систематически измеряются характеристики АД 140/90 мм рт. ст. и выше – это однозначно повод обратиться к врачу.
Кардиолог советует перед визитом сделать своего рода анкету, куда следует записывать утренние и вечерние показатели.
Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:
Фото: instagram.com/likarsmereka
Смотрите также, как правильно измерять давление автоматическим и механическим тонометром:
Фото: instagram.com/dr.fediv
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