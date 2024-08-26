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Названы пять знаков Зодиака, у которых самое жестокое сердце. Они всегда получают желаемое

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые имеют злое сердце (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Эти знаки Зодиака могут стать настоящей загадкой, ведь свое жестокое сердце они сочетают с чувствительным и эмоциональным характером.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает подробнее о некоторых представителях астрологического мира.

Овен

Очень эмоциональный знак Зодиака может притворяться, что боль - это не о них, однако это не так. Но Овен обладает способностью быстро приходить в себя после неожиданных, не всегда приятных событий, и решительно шагать дальше.

Телец

Нежный и легкий знак Зодиака на самом деле имеет горячее сердце и иногда может демонстрировать жестокость. Он готов убрать любое препятствие на своем пути, сохраняя при этом свою мягкость и положительность. Такая немножко агрессивная готовность бороться с проблемами делает их одними из самых злых представителей астрологического мира.

Скорпион

Представители этого знака также встречают препятствия с закрытым сердцем и холодно реагируют на события, поэтому их практически невозможно победить. Чувствительный и эмоциональный символ имеет жестокость в своем сердце, и она помогает ему подпитывать сильный огонь - он нужен Скорпиону для того, чтобы быть победителем, а не побежденным.

Какие знаки Зодиака имеют не самое доброе сердце (Фото: unsplash.com)

Козерог

Это, пожалуй, самый жестокий знак Зодиака из всех. Козероги умеют упорно работать и играть по правилам вместо того, чтобы надеяться на удачу или легкие пути.

Надежный и логичный символ глубоко чувствует вещи, склонен скрывать свои эмоции и всегда выглядит спокойно, поэтому он отлично справляется с кризисными ситуациями. Козероги - это люди, которые редко позволяют эмоциям управлять ими.

Водолей

Воздушный знак Зодиака является практичным, социальным и интересным. Он очень логичен и хочет испытывать глубокие эмоции, разделять свои чувства с другими. Жестокость Водолея проявляется в их замкнутости в себе. Они выберут одиночество вместо того, чтобы быть не с теми.

Хотя они при этом всегда готовы протянуть руку помощи, но не любят просить о ней сами.

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