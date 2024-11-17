Назван овощ, который улучшают слух и помогают избежать ушных инфекций

Избегать ухудшения слуха можно с помощью некоторых полезных продуктов в рационе. Речь идет о брюссельской капусте и как она способна влиять на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Будущим мамам рекомендуется включить в рацион брюссельскую капусту в качестве источника фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы.
В брюссельской капусте содержатся элементы, нарушающие работу щитовидки. Например, индол, мешающий щитовидной железе нормально и в достаточном количестве усваивать йод.
Поэтому люди, которые имеют проблемы с функционированием щитовидной железы, должны ограничить употребление брюссельской капусты.
Добавим, что такая капуста рекомендована как диетический продукт для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее сок способствует восстановлению функции поджелудочной железы.
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