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Назван овощ, который улучшают слух и помогают избежать ушных инфекций

Брюссельская капуста может помочь улучшить слух (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избегать ухудшения слуха можно с помощью некоторых полезных продуктов в рационе. Речь идет о брюссельской капусте и как она способна влиять на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем полезна брюссельская капуста

Будущим мамам рекомендуется включить в рацион брюссельскую капусту в качестве источника фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы. 

Кому нельзя есть

В брюссельской капусте содержатся элементы, нарушающие работу щитовидки. Например, индол, мешающий щитовидной железе нормально и в достаточном количестве усваивать йод.

Поэтому люди, которые имеют проблемы с функционированием щитовидной железы, должны ограничить употребление брюссельской капусты.

Добавим, что такая капуста рекомендована как диетический продукт для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее сок способствует восстановлению функции поджелудочной железы.

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