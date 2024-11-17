Назван овощ, который улучшают слух и помогают избежать ушных инфекций
Избегать ухудшения слуха можно с помощью некоторых полезных продуктов в рационе. Речь идет о брюссельской капусте и как она способна влиять на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Чем полезна брюссельская капуста
Брюссельская капуста содержит много питательных веществ, в том числе омега-3 жирные кислоты.
Сваренная брюссельская капуста содержит 135 мг жирных кислот Омега-3 на порцию 78 г, что может помочь отсрочить, а в некоторых случаях даже предотвратить возрастную потерю слуха.
Такой же размер порции может обеспечить 47 мкг фолиевой кислоты, которая может помочь улучшить кровообращение, что в свою очередь помогает поддерживать здоровье клеток уха.
Порция примерно четырех брюссельских капуст содержит до 23 мг магния, который может помочь облегчить шум в ушах. К тому же, витамин С в овощах важен для повышения иммунной функции и может помочь уменьшить ушные инфекции.
Брюссельская капуста (фото: Freepik)
Кроме того, в такой капусте много антиоксидантов, которые могут помогать избежать воспаления и обладают противораковыми свойствами.
Будущим мамам рекомендуется включить в рацион брюссельскую капусту в качестве источника фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы.
Кому нельзя есть
В брюссельской капусте содержатся элементы, нарушающие работу щитовидки. Например, индол, мешающий щитовидной железе нормально и в достаточном количестве усваивать йод.
Поэтому люди, которые имеют проблемы с функционированием щитовидной железы, должны ограничить употребление брюссельской капусты.
Добавим, что такая капуста рекомендована как диетический продукт для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее сок способствует восстановлению функции поджелудочной железы.
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