Назван овощ, который улучшают слух и помогают избежать ушных инфекций

Избегать ухудшения слуха можно с помощью некоторых полезных продуктов в рационе. Речь идет о брюссельской капусте и как она способна влиять на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Чем полезна брюссельская капуста

Брюссельская капуста содержит много питательных веществ, в том числе омега-3 жирные кислоты.

Сваренная брюссельская капуста содержит 135 мг жирных кислот Омега-3 на порцию 78 г, что может помочь отсрочить, а в некоторых случаях даже предотвратить возрастную потерю слуха.

Такой же размер порции может обеспечить 47 мкг фолиевой кислоты, которая может помочь улучшить кровообращение, что в свою очередь помогает поддерживать здоровье клеток уха.

Порция примерно четырех брюссельских капуст содержит до 23 мг магния, который может помочь облегчить шум в ушах. К тому же, витамин С в овощах важен для повышения иммунной функции и может помочь уменьшить ушные инфекции.

Брюссельская капуста (фото: Freepik)

Кроме того, в такой капусте много антиоксидантов, которые могут помогать избежать воспаления и обладают противораковыми свойствами.

Будущим мамам рекомендуется включить в рацион брюссельскую капусту в качестве источника фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития нервной системы.

Кому нельзя есть

В брюссельской капусте содержатся элементы, нарушающие работу щитовидки. Например, индол, мешающий щитовидной железе нормально и в достаточном количестве усваивать йод.

Поэтому люди, которые имеют проблемы с функционированием щитовидной железы, должны ограничить употребление брюссельской капусты.

Добавим, что такая капуста рекомендована как диетический продукт для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее сок способствует восстановлению функции поджелудочной железы.