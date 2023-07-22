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Названы основные симптомы, которые указывают на неправильное питание

Симптомы неправильного питания (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровое питание - это не только хорошая фигура, но и решение многих проблем со здоровьем. К счастью, этот процесс не нуждается в полном отказе от любимых продуктов, и начать питаться правильно несложно. К тому же, некоторые признаки указывают на то, что вы питаетесь неправильно.

Об этом сообщила нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова в Instagram.

Симптомы неправильного питания

По ее словам, обычно тело подает сигналы о том, что что-то с ним не так. Обращая внимание на эти предупреждения можно понять, какие пищевые привычки нужно изменить для улучшения самочувствия и здоровья.

К симптомам, указывающим на неправильное питание, входят:

  • отечность рук, ног, лица ⠀
  • мешки под глазами ⠀
  • тяжесть в животе после еды
  • акне, другие высыпания на коже
  • раздражительность, апатия, депрессия, панические атаки
  • воспаление суставов ⠀
  • сухость кожи и выпадение волос
  • нарушения в работе щитовидной железы
  • высокий холестерин или глюкоза крови
  • цистит
  • сонливость и общая слабость
  • анемия и другие дефициты витаминов и микроэлементов
  • боли в животе, запоры, поносы и изменения характера кала

Нутрициолог говорит, что любая симптоматика начинается с неправильного питания.

Чтобы наладить свое питание, нужно подобрать правильный рацион, выявить и вылечить проблемы с ЖКТ, дефициты витаминов и микроэлементов.

Основные правила правильного питания

Тарелка здорового питания

Старайтесь ежедневно употреблять в пищу полезные продукты из всех групп: овощи, фрукты и ягоды, бобовые, яйца, рыбу, мясо, полезные жиры и масла, орехи и семена, цельнозерновые и молочные продукты.

Пейте достаточно воды

Возьмите за правило в течение дня выпивать не менее 1,5-2 л воды. Следует помнить, что чай, кофе и соки не заменяют воду.

Ешьте медленно

Еду следует тщательно пережевывать. Процесс переваривания начинается уже в полости рта: ферменты, производящие слюнные железы, способствуют расщеплению и начальному обеззараживанию пищи.

Меньше сладкого

Сахар - это источник пустых калорий, не содержащий питательных веществ. Рекомендуется отказаться от употребления сахара и сладостей вообще. Лучше отдать предпочтение фруктам, ягодам и меду.

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