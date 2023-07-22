Названы основные симптомы, которые указывают на неправильное питание

Симптомы неправильного питания

По ее словам, обычно тело подает сигналы о том, что что-то с ним не так. Обращая внимание на эти предупреждения можно понять, какие пищевые привычки нужно изменить для улучшения самочувствия и здоровья.

К симптомам, указывающим на неправильное питание, входят:

отечность рук, ног, лица ⠀

мешки под глазами ⠀

тяжесть в животе после еды

акне, другие высыпания на коже

раздражительность, апатия, депрессия, панические атаки

воспаление суставов ⠀

сухость кожи и выпадение волос

нарушения в работе щитовидной железы

высокий холестерин или глюкоза крови

цистит

сонливость и общая слабость

анемия и другие дефициты витаминов и микроэлементов

боли в животе, запоры, поносы и изменения характера кала

Нутрициолог говорит, что любая симптоматика начинается с неправильного питания.

Чтобы наладить свое питание, нужно подобрать правильный рацион, выявить и вылечить проблемы с ЖКТ, дефициты витаминов и микроэлементов.

Основные правила правильного питания

Тарелка здорового питания

Старайтесь ежедневно употреблять в пищу полезные продукты из всех групп: овощи, фрукты и ягоды, бобовые, яйца, рыбу, мясо, полезные жиры и масла, орехи и семена, цельнозерновые и молочные продукты.

Пейте достаточно воды

Возьмите за правило в течение дня выпивать не менее 1,5-2 л воды. Следует помнить, что чай, кофе и соки не заменяют воду.

Ешьте медленно

Еду следует тщательно пережевывать. Процесс переваривания начинается уже в полости рта: ферменты, производящие слюнные железы, способствуют расщеплению и начальному обеззараживанию пищи.

Меньше сладкого

Сахар - это источник пустых калорий, не содержащий питательных веществ. Рекомендуется отказаться от употребления сахара и сладостей вообще. Лучше отдать предпочтение фруктам, ягодам и меду.