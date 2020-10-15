Названо нове серйозне ускладнення від коронавірусу: воно незворотне

Вчені назвали нове дуже серйозне ускладнення від коронавіруса. Як виявилося, пацієнти, що перенесли COVID-19, можуть безповоротно втратити слух. Причому така проблема розвивається дуже швидко і вимагає невідкладного втручання.

Дослідники з Великобританії опублікували результати в журналі BMJ Case Reports, пише The Guardian.

Подібне сталося з 45-річним чоловіком з астмою. Його госпіталізували з коронавірусом і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Пацієнта вдалося "витягнути" за допомогою ремдесевіра і внутрішньовенних стероїдів, але через тиждень у нього з'явився дзвін у вухах (тіннітус). Незабаром він перестав чути лівим вухом.

Медики кажуть, що раніше проблем зі слухом у пацієнта не було, а жоден з препаратів, які він отримував, таких ускладнень не дає.

Пізніше з'ясувалося, що у чоловіка була сенсоневральна втрата слуху в лівому вусі - коли внутрішнє вухо або нерв запалилися, або пошкоджені. Лікування стероїдами виявилося частково успішним.

У статті говориться, що подібні ускладнення траплялися також з пацієнтами з інших країн.

"Можливо, вірус Sars-Cov-2 проникає в клітини внутрішнього вуха і викликає загибель клітин і/або змушує організм виділяти запальні хімічні речовини, звані цитокінами, які можуть бути токсичними для внутрішнього вуха", - говорять автори дослідження.

Тим часом коронавірус продовжує атакувати українців. Так, за останню добу зафіксовано 5062 нових випадки COVID-19. найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській області (+651), Києві (+445), Львівській області (+322).

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