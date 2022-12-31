Назван новый симптом коронавируса, который первым появляется на ранней стадии

Почему миалгия стала симптомом коронавируса

Omicron BA.5 по-прежнему кажется наиболее доминирующим вариантом, вызывающим рост случаев заболевания в мире.

Еще в 2021 году, когда появился Омикрон, вариант закрепился как штамм, характеризующийся симптомами, отличными от трех традиционных — например, кашлем, лихорадкой и потерей обоняния.

Одним из часто встречающихся симптомов в то время была миалгия, на которую обратила внимание южноафриканский доктор Анжелика Кутзи.

Год спустя миалгия снова стала главным симптомом Covid, согласно последним отчетам приложения Zoe Covid Study, которое отслеживает ключевые симптомы Covid с помощью отчетов пациентов.

Миалгия, или мышечная боль, описывает острую или кратковременную боль в мышцах, которая может ощущаться так, как если бы вы тренировались накануне.

Считается, что мышечная боль, вызванная Covid, возникает из-за воздействия воспалительных молекул, высвобождаемых иммунными клетками в ответ на вирус.

Доктор Кутзи объяснила, что этот признак сильнее поражает непривитых пациентов. Но вакцинированные пациенты также могут испытывать этот симптом.

Этот признак может доставлять людям ощутимый дискомфорт.

"Некоторым людям эта мышечная боль мешает выполнять повседневные задачи", - говорится в отчете приложения.