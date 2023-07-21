Названы "невинные" продукты, которые на самом деле содержат токсичные вещества: список

Ни для кого не секрет, что сбалансированное питание способствует лучшему здоровью и долголетию. Однако есть, на первый взгляд, полезные продукты, с которыми на самом деле нужно быть осторожными, поскольку они содержат токсичные вещества.
Об этом рассказали в популярном издании Realbuzz.
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Еще больший вред представляет для организма копченый лосось.
Также такая рыба может содержать ртуть. Взрослым эта проблема не страшна, а будущим мамам и маленьким детям следует отказаться от ее потребления.
Раньше мы писали о том, какие продукты совмещать категорически нельзя.
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