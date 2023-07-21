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Названы "невинные" продукты, которые на самом деле содержат токсичные вещества: список

Какие продукты содержат токсичные вещества (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Ни для кого не секрет, что сбалансированное питание способствует лучшему здоровью и долголетию. Однако есть, на первый взгляд, полезные продукты, с которыми на самом деле нужно быть осторожными, поскольку они содержат токсичные вещества.

Об этом рассказали в популярном издании Realbuzz.

Грибы

.

Еще больший вред представляет для организма копченый лосось.

Также такая рыба может содержать ртуть. Взрослым эта проблема не страшна, а будущим мамам и маленьким детям следует отказаться от ее потребления.

Раньше мы писали о том, какие продукты совмещать категорически нельзя.

Также читайте, какой фрукт укрепляет иммунитет ничем не хуже цитрусовых.

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