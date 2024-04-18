Названы неочевидные симптомы серьезной болезни. Это не стоит игнорировать

Признаки проблем со щитовидной железой

Так, о возможных проблемах может свидетельствовать постоянное чувство холода. Иногда человек мерзнет и будто бы никак не может согреться. Оказалось, что это может являться признаком проблем со щитовидной железой.

На фоне того, что человек постоянно мерзнет, он может начать больше есть. Так организм пробует получить дополнительные калории и энергию. и это приводит к тому, что появляется лишний вес.

И именно набор веса и постоянное чувство холода - признаки "невидимой" болезни, которая может развиваться настолько бессимптомно, что ее трудно выявить и диагностировать годами. Речь идет о гипотиреозе - это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов, необходимых для регуляции многих важных функций организма, таких как обмен веществ, уровень энергии и настроение.

Также существуют и другие признаки проблем со щитовидной железой:

усталость

печальные мысли и депрессия

запор

боли в мышцах и слабость

судороги

сухая кожа

ломкие волосы и плохое состояние ногтей

низкое либидо

онемение и чувство покалывания в пальцах.

Если вы замечаете эти признаки, не игнорируйте их. Регулярные и своевременные обследования у врача могут помочь вовремя распознать ту или иную болезнь.

Симптомы гипотиреоза обычно едва заметны, поэтому человек может даже не подозревать о проблемах со щитовидной железой. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание на изменение веса, настроения и общего состояния.