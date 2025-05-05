Названа опасная зубная паста, которой пользуются украинцы: в одной из стран ее запретили

В Бразилии снова запретили продажу популярной зубной пасты Colgate Total Clean Mint из-за многочисленных жалоб потребителей на серьезные побочные эффекты. Эта марка пасты активно используется и украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальное агентство наблюдения за здоровьем страны (Anvisa) , которое официально возобновило запрет в конце апреля.

Что известно об опасной зубной пасте Colgate

В начале 2024 года бразильские пользователи начали массово делиться в соцсетях тревожными симптомами, которые появлялись после использования этой пасты. Среди них сильное жжение, раздражение слизистой, отеки десен и даже язвы в ротовой полости. В некоторых случаях людям пришлось обращаться к врачам за помощью.

После волны жалоб 27 марта Anvisa ввела временный запрет на продажу Colgate Total Clean Mint до завершения расследования. Однако компания Colgate обжаловала это решение в суде и добилась его отмены. Казалось, что продукт вернется на полки магазинов. Но уже в конце апреля производитель неожиданно отозвал свою апелляцию - и это автоматически вернуло силу предыдущему запрету.

Реакция компании Colgate

Официальных объяснений такого шага компания не предоставила, однако ситуация вызвала беспокойство среди потребителей во всем мире, включая Украину, где Colgate Total Clean Mint является одной из самых популярных зубных паст.

Эксперты советуют внимательно следить за официальной информацией и в случае появления подозрительных симптомов после использования любой зубной пасты - немедленно прекратить ее применение и обратиться к стоматологу. Также рекомендуется хранить упаковку продукта на случай необходимости лабораторного анализа.

Сейчас в Украине Colgate Total Clean Mint остается в свободной продаже.