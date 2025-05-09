Названа опасная диета, которая "обещает" быстрое похудение

Популярная "семидневная" диета, которая якобы приводит к быстрому похудению, может серьезно повредить здоровью. Врач назвал основные риски такой системы питания и почему он ее следует отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Plymouth Live .

Что известно о "семидневной" диете

Доктор Дональд Грант предупредил, что хотя резкие диеты сначала могут казаться эффективными, но они несут значительные риски для здоровья.

"В эпоху цифровых технологий социальные сети постоянно подпитывают нас советами относительно того, как нам следует изменить диеты и подходы к питанию. К сожалению, это часто может привести к появлению опасных пищевых последствий", - добавил он.

Одна из диетических тенденций, которая сейчас набирает популярность в Интернете - это семидневный план быстрой диеты. Эта диета состоит из установленного семидневного плана питания, где определенные продукты ограничены, что часто приводит к экстремальному дефициту калорий и быстрой потере веса.

Эксперт отметил, что такой строгий подход может привести к быстрой потере веса из-за дефицита калорий. Отсутствие молочных продуктов может ограничить потребление кальция, что приведет к его дефициту.

Доктор Грант предостерег, что чрезвычайно низкое потребление калорий может оказаться эффективным для похудения, но оно не стоит связанных с этим последствий для здоровья.

Соблюдение жесткой диеты в течение длительного периода может увеличить риск потери мышечной массы, усталости и дефицита, а также может быть особенно опасным для диабетиков или беременных женщин.

Вместо этого людям следует сочетать здоровое, сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями, чтобы достичь безопасных результатов.

Риски для здоровья от "быстрых" диет

Дефицит питательных веществ

Для правильного функционирования организма требуется сбалансированный набор ключевых питательных веществ, которые часто получаются из различных видов пищи.

Интенсивная диета может ограничивать определенные продукты, затрудняя получение жизненно важных питательных веществ и минералов, таких как клетчатка. Это может привести к чрезвычайной усталости и повлиять на нашу иммунную систему.

Обезвоживание

Быстрая потеря веса часто может привести к обезвоживанию. Это потому, что большая часть начальной потери веса - это вода, а не жир. Это тактика, которую используют боксеры, и которую часто критикуют за ее недостаточную безопасность.

Обезвоживание может привести ко многим симптомам, включая головокружение, усталость и головную боль.

Влияние на метаболизм

Когда мы ограничиваем потребление калорий, то организм реагирует соответственно. Со временем он может сжигать меньше калорий, поскольку метаболизм замедляется из-за изменения пищевых привычек.