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Назван опасный овощ, который может "забирать" молодость

Фото: Какой овощ опасен для красоты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые овощи, которые мы привыкли считать полезными, могут иметь неожиданное негативное влияние на организм. Диетологи обратили внимание на баклажан - овощ, который, при определенных условиях, может негативно влиять на здоровье и внешний вид человека.

Почему именно этот овощ забирает молодость - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем опасен баклажан?

Баклажан содержит соланин - токсичное вещество, которое в больших количествах может вызвать интоксикацию организма. Соланин накапливается в недозрелых или перезрелых плодах, а также в плодах, хранившихся длительное время.

Повышенное содержание этого вещества может вызвать:

  • воспалительные процессы в организме;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • снижение уровня энергии, что может ускорять процессы старения клеток.

Влияние на молодость и внешность

Воспалительные процессы, которые провоцирует чрезмерное потребление баклажанов, способствуют окислительному стрессу - одному из главных факторов старения кожи. Это может привести к раннему появлению морщин, потере эластичности кожи и ухудшению ее цвета.

Кому следует быть осторожным?

Людям с чувствительным желудком, проблемами с почками или суставами рекомендуется ограничить употребление баклажанов. В их составе также есть щавелевая кислота, которая может вызвать дискомфорт в таких случаях.

Как избежать опасности?

Чтобы снизить риск, диетологи советуют:

  • употреблять только спелые баклажаны;
  • термически обрабатывать овощ перед потреблением;
  • не хранить баклажаны слишком долго, особенно при комнатной температуре.

Баклажан - ценный продукт, богатый витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако важно знать меру и следить за качеством овоща, чтобы избежать негативного влияния на здоровье.

 

 

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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.

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