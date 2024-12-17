Назван опасный косметический тренд, который делает людей похожими на рептилий

Врач назвал очень опасный косметический тренд и процедуру, которые могут привести к неприятным и нежелательным последствиям. В частности, лицо становится похоже на рептилию.

О какой косметической процедуре идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MailOnline .

Какая косметическая процедура опасна

Популярная сейчас процедура мезотерапия является альтернативным методом лечения для удаления нежелательного жира и коррекции контуров тела.

Жидкую смесь витаминов и минералов вводят под кожу с целью разглаживания и подтягивания морщин, уменьшения жира и устранения мешков под глазами.

Сообщается, что лечение, которое можно проводить в любом месте на теле, включая руки и живот, становится все более популярным, особенно в США. Однако процедура оставляет под кожей небольшие бугорки сразу после инъекции.

Некоторые даже говорят, что из-за этого люди выглядят "рептилией" сразу после инъекций.

Такое лицо может быть после мезотерапии (фото:halinacuppingclinic/Instagram)

"Риски мезотерапии под глазами выходят за рамки незначительных побочных эффектов, особенно если люди обращаются к неопытным специалистам или делают это дома. У пациентов могут долго не исчезать синяки, сильные аллергические реакции, некроз кожи из-за размещения продукта в кровеносных сосудах или даже необратимое повреждение глаз", - рассказала врач-дерматолог Виктория Козловская.

Мезотерапия считается безболезненной процедурой с небольшим периодом восстановления. Риск быть похожим на рептилию является временным побочным эффектом, но беспокойство доктора Козловской является постоянным и гораздо более серьезным.

Почему мезотерапия опасна?

Хотя мезотерапия может быть легальной в некоторых других странах, отсутствие регуляторного надзора США означает, что пациенты могут подвергаться контрафактной или непроверенной продукции

Тем не менее, в последние годы инфлюенсеры делятся фотографиями процедуры в Интернете, и появились предположения, что такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, использовали определенную форму инъекций на разных частях своего тела.

55-летняя звезда Энистон пока не подтвердила это. Считается, что мезотерапия была разработана в 1952 году во Франции для лечения расстройств кровеносных сосудов и иммунной системы, и с тех пор ее предлагают использовать для лечения всего, от выпадения волос до псориаза.