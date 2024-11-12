Назван самый опасный цвет этого дня. Что нужно сделать 12 ноября и какие дела принесут успех

Во вторник наступает день Марса. Впрочем, 12 ноября не все дела обречены на неудачи, ведь не обойдется без положительной энергии.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот вторник и назвала главные правила дня.
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, дальних путешествий. Непродуманное использование энергий дня может вызвать боли в теле", - рассказала Соловьева.
"До 14:44 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. Этот период - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью", - добавила она.
По словам астролога, все дела нуждаются в максимальном осознании, собранности и усердии. Нужна повышенная осторожность в делах, а также доводите все ранее начатое до логического завершения.
Соловьева советует браться за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим.
Гороскоп на 12 ноября (иллюстрация: freepik.com)
12 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
"Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - советует астролог.
"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент", - добавила она.
Кроме того, эксперт советует отпускать все оскорбления. Но не бойтесь давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону.
Напомним, Таро-гороскоп на 12 ноября обещает особый сюрприз только для этих знаков Зодиака.
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