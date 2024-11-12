Назван самый опасный цвет этого дня. Что нужно сделать 12 ноября и какие дела принесут успех

Прогноз астропогоды на 12 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, дальних путешествий. Непродуманное использование энергий дня может вызвать боли в теле", - рассказала Соловьева.

"До 14:44 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. Этот период - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью", - добавила она.

По словам астролога, все дела нуждаются в максимальном осознании, собранности и усердии. Нужна повышенная осторожность в делах, а также доводите все ранее начатое до логического завершения.

Соловьева советует браться за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим.

Гороскоп на 12 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

12 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

"Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - советует астролог.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент", - добавила она.

Кроме того, эксперт советует отпускать все оскорбления. Но не бойтесь давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону.