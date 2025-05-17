Назван самый опасный хлеб в украинских магазинах: прячьте кошелек

Хлеб - один из самых популярных продуктов питания, который покупают все. Но не все виды безопасны для организма.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом опасном виде хлеба, который не стоит покупать.
По результатам многочисленных исследований и мнению специалистов, наибольшую опасность представляет привычный для многих белый хлеб из муки высшего сорта. Причина кроется в процессе производства такой муки. Зерно тщательно очищается от оболочки (отрубей) и зародыша - именно тех компонентов, где содержится львиная доля клетчатки, витаминов группы В, минералов (магний, цинк) и других биологически активных веществ.
Фактически, остается преимущественно "быстрые" углеводы в виде крахмала. Употребление такого хлеба приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что вызывает интенсивный выброс инсулина. За этим следует такое же стремительное падение сахара, провоцируя быстрое возвращение чувства голода. Регулярное потребление белого хлеба связывают с повышенным риском набора лишнего веса, развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме низкой питательной ценности самой муки, белый хлеб часто содержит дополнительные компоненты, которые призваны улучшить его вкус, внешний вид и срок хранения, но могут быть вредными для здоровья. Это, в частности, чрезмерное количество сахара и соли, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Отдельное внимание следует обратить на нарезной хлеб. Чтобы он дольше оставался свежим и не плесневел в пакете в течение длительного времени, производители могут добавлять больше консервантов. Эти химические вещества, накапливаясь в организме, не приносят ему пользы. Также, процесс нарезки увеличивает площадь контакта хлеба с воздухом, что при определенных условиях может способствовать росту вредных микроорганизмов.
Некоторые недобросовестные производители могут использовать сомнительные пищевые добавки (так называемые "Е-шки") для ускорения процесса замеса теста, улучшения структуры мякиша, придания привлекательного цвета корочке. Некоторые из этих добавок при чрезмерном потреблении могут вызвать аллергические реакции или иметь другое негативное влияние на организм.
К счастью, на полках магазинов есть и здоровые альтернативы. Чтобы сделать осознанный выбор, обращайте внимание на такие моменты:
Состав
Внимательно читайте этикетку. Выбирайте хлеб, изготовленный из цельнозерновой муки, муки грубого помола, ржаной муки или их смеси. Чем меньше ингредиентов в составе, тем лучше. Избегайте хлеба с большим количеством сахара, соли и непонятных добавок.
Внешний вид
Качественный хлеб имеет равномерную золотистую или темно-коричневую корочку (в зависимости от типа муки), без трещин и подгоревших участков. Мякиш должен быть эластичным, без комочков и пустот.
Аромат
Свежий хлеб имеет приятный, характерный для данного вида аромат. Посторонние или химические запахи должны насторожить.
Срок хранения
Нарезной хлеб с аномально долгим сроком хранения, вероятно, содержит много консервантов. Отдавайте предпочтение хлебу с меньшим сроком реализации.
Производитель
По возможности, выбирайте продукцию проверенных производителей, которые придерживаются стандартов качества.
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В материале использованы следующие источники - Facebook-страница диетолога Олега Швеца, Health, Eating Well.