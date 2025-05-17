Назван самый опасный хлеб в украинских магазинах: прячьте кошелек

Хлеб - один из самых популярных продуктов питания, который покупают все. Но не все виды безопасны для организма.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом опасном виде хлеба, который не стоит покупать.

Какой хлеб не стоит покупать

По результатам многочисленных исследований и мнению специалистов, наибольшую опасность представляет привычный для многих белый хлеб из муки высшего сорта. Причина кроется в процессе производства такой муки. Зерно тщательно очищается от оболочки (отрубей) и зародыша - именно тех компонентов, где содержится львиная доля клетчатки, витаминов группы В, минералов (магний, цинк) и других биологически активных веществ.

Фактически, остается преимущественно "быстрые" углеводы в виде крахмала. Употребление такого хлеба приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что вызывает интенсивный выброс инсулина. За этим следует такое же стремительное падение сахара, провоцируя быстрое возвращение чувства голода. Регулярное потребление белого хлеба связывают с повышенным риском набора лишнего веса, развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Скрытые опасности нарезного хлеба и добавок

Кроме низкой питательной ценности самой муки, белый хлеб часто содержит дополнительные компоненты, которые призваны улучшить его вкус, внешний вид и срок хранения, но могут быть вредными для здоровья. Это, в частности, чрезмерное количество сахара и соли, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Отдельное внимание следует обратить на нарезной хлеб. Чтобы он дольше оставался свежим и не плесневел в пакете в течение длительного времени, производители могут добавлять больше консервантов. Эти химические вещества, накапливаясь в организме, не приносят ему пользы. Также, процесс нарезки увеличивает площадь контакта хлеба с воздухом, что при определенных условиях может способствовать росту вредных микроорганизмов.

Некоторые недобросовестные производители могут использовать сомнительные пищевые добавки (так называемые "Е-шки") для ускорения процесса замеса теста, улучшения структуры мякиша, придания привлекательного цвета корочке. Некоторые из этих добавок при чрезмерном потреблении могут вызвать аллергические реакции или иметь другое негативное влияние на организм.

Как выбрать безопасный и полезный хлеб?

К счастью, на полках магазинов есть и здоровые альтернативы. Чтобы сделать осознанный выбор, обращайте внимание на такие моменты:

Состав

Внимательно читайте этикетку. Выбирайте хлеб, изготовленный из цельнозерновой муки, муки грубого помола, ржаной муки или их смеси. Чем меньше ингредиентов в составе, тем лучше. Избегайте хлеба с большим количеством сахара, соли и непонятных добавок.

Внешний вид

Качественный хлеб имеет равномерную золотистую или темно-коричневую корочку (в зависимости от типа муки), без трещин и подгоревших участков. Мякиш должен быть эластичным, без комочков и пустот.

Аромат

Свежий хлеб имеет приятный, характерный для данного вида аромат. Посторонние или химические запахи должны насторожить.

Срок хранения

Нарезной хлеб с аномально долгим сроком хранения, вероятно, содержит много консервантов. Отдавайте предпочтение хлебу с меньшим сроком реализации.

Производитель

По возможности, выбирайте продукцию проверенных производителей, которые придерживаются стандартов качества.