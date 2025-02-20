Названы опасные для здоровья продукты, которые есть в каждом холодильнике

Некоторые продукты в холодильнике могут представлять наибольшую опасность для здоровья. В частности, могут приводить к пищевому отравлению и другим опасным состояниям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Продукты с высоким содержанием белка и вареный рис

Эксперт по питанию Мэтт Тейлор рассказал, что пища с высоким содержанием белка, например мясо, рыба, молоко, сыр и яйца может накапливать вредные вещества.

Болезнетворные микроорганизмы могут заражать свежие продукты, включая грибы, расфасованные зеленые салаты и ростки. Большинство свежих продуктов следует мыть дома.

К тому же рис еще до того, как его сварят, может содержать споры бактерии, известной как Bacillus cereus. Эти бактерии все еще могут представлять угрозу после того, как рис был сварен, и риск заболеть в результате их потребления гораздо выше, если с вареным рисом обращаться неправильно.

Важно, что рис никогда не должен стоять на столешнице при комнатной температуре. Его следует съесть в течение 24 часов.

Добавки и специи в рисе быстрого питания могут маскировать признаки того, что его нужно выбросить, и невозможно узнать, как долго он хранился перед приготовлением на заказ.

Симптомы пищевого отравления:

тошнота

рвота

диарея

потеря аппетита

легкая лихорадка

слабость

головная боль

Зрение и обоняние не всегда могут обнаружить испорченную пищу

Эксперты говорят, что если вы думаете, что сможете использовать свои органы чувств, чтобы обнаружить испорченную еду, то это не так.

Диетолог Трейси Яблонь Бреннер рассказала, что большое количество вредных бактерий, таких как сальмонелла и листерия, не влияют на запах, вкус или внешний вид пищи.

Поддерживать надлежащую температуру в холодильнике очень важно. Более высокие температуры в холодильнике могут способствовать росту патогенов, что повышает риск заболевания и более серьезных осложнений. Предпочтительная температура охлаждения должна быть от 2 до 4 градусов.

Ошибки, которых нужно избегать

Если ставить еду без крышки в холодильник, то она может легко инкубировать и распространять микроорганизмы, поскольку воздух в холодильнике постоянно движется и может переносить споры на другие продукты.

К тому же, если вы подали еду и наслаждаетесь просто сидеть за столом после этого, не забывайте, что еда должна быть быстро охлаждена и должным образом храниться. Бактерии постоянно движутся и могут расти в скоропортящихся продуктах, таких как мясо, яйца, салаты, нарезанные фрукты и запеканки, всего за два часа.