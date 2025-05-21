Названы самые опасные полуфабрикаты, которые могут вызвать рак: вы их часто покупаете

Эксперты в сфере питания и медицины предупреждают, что некоторые популярные полуфабрикаты, которые часто оказываются в корзинах покупателей, могут иметь серьезные последствия для здоровья. В частности, речь идет о повышенном риске развития онкологических заболеваний.
Какие именно продукты могут приводить к раку - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В перечень наиболее опасных полуфабрикатов вошли продукты, которые проходят глубокую промышленную обработку и содержат вредные добавки, консерванты и канцерогены. Зачастую эти продукты выглядят аппетитно, имеют долгий срок хранения и легко готовятся - именно поэтому они так популярны среди потребителей.
Колбасы и ветчина
Они содержат нитраты и нитриты, которые в процессе термической обработки могут превращаться в нитрозамины - мощные канцерогены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году официально признала обработанное мясо потенциально опасным и таким, что может вызвать рак толстой кишки.
Замороженные пиццы и пирожки
Такие продукты обычно содержат трансжиры, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и сахар. Такие ингредиенты связаны не только с ожирением, но и с риском онкологических процессов из-за хронического воспаления.
Лапша и бульоны быстрого приготовления
В таких продуктах содержатся глутамат натрия, красители и консерванты, которые при регулярном употреблении могут вызвать нарушение обмена веществ и усилить риск злокачественных образований.
Медики советуют внимательно читать этикетки, избегать продуктов с длинным списком непонятных ингредиентов и по возможности заменять полуфабрикаты на свежую пищу домашнего приготовления.
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В материале использованы такие источники - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Национальный институт рака США (NCI), Гарвардская школа общественного здоровья.