Названы самые опасные полуфабрикаты, которые могут вызвать рак: вы их часто покупаете

Эксперты в сфере питания и медицины предупреждают, что некоторые популярные полуфабрикаты, которые часто оказываются в корзинах покупателей, могут иметь серьезные последствия для здоровья. В частности, речь идет о повышенном риске развития онкологических заболеваний.

Какие именно продукты могут приводить к раку - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие полуфабрикаты опасны?

В перечень наиболее опасных полуфабрикатов вошли продукты, которые проходят глубокую промышленную обработку и содержат вредные добавки, консерванты и канцерогены. Зачастую эти продукты выглядят аппетитно, имеют долгий срок хранения и легко готовятся - именно поэтому они так популярны среди потребителей.

Колбасы и ветчина

Они содержат нитраты и нитриты, которые в процессе термической обработки могут превращаться в нитрозамины - мощные канцерогены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году официально признала обработанное мясо потенциально опасным и таким, что может вызвать рак толстой кишки.

Замороженные пиццы и пирожки

Такие продукты обычно содержат трансжиры, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и сахар. Такие ингредиенты связаны не только с ожирением, но и с риском онкологических процессов из-за хронического воспаления.

Лапша и бульоны быстрого приготовления

В таких продуктах содержатся глутамат натрия, красители и консерванты, которые при регулярном употреблении могут вызвать нарушение обмена веществ и усилить риск злокачественных образований.

Как обезопасить себя?

Медики советуют внимательно читать этикетки, избегать продуктов с длинным списком непонятных ингредиентов и по возможности заменять полуфабрикаты на свежую пищу домашнего приготовления.