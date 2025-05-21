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Названы самые опасные полуфабрикаты, которые могут вызвать рак: вы их часто покупаете

Среда 21 мая 2025 15:30
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Названы самые опасные полуфабрикаты, которые могут вызвать рак: вы их часто покупаете Фото: Какие популярные полуфабрикаты могут приводить к онкологии (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Эксперты в сфере питания и медицины предупреждают, что некоторые популярные полуфабрикаты, которые часто оказываются в корзинах покупателей, могут иметь серьезные последствия для здоровья. В частности, речь идет о повышенном риске развития онкологических заболеваний.

Какие именно продукты могут приводить к раку - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие полуфабрикаты опасны?

В перечень наиболее опасных полуфабрикатов вошли продукты, которые проходят глубокую промышленную обработку и содержат вредные добавки, консерванты и канцерогены. Зачастую эти продукты выглядят аппетитно, имеют долгий срок хранения и легко готовятся - именно поэтому они так популярны среди потребителей.

Колбасы и ветчина

Они содержат нитраты и нитриты, которые в процессе термической обработки могут превращаться в нитрозамины - мощные канцерогены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году официально признала обработанное мясо потенциально опасным и таким, что может вызвать рак толстой кишки.

Замороженные пиццы и пирожки

Такие продукты обычно содержат трансжиры, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и сахар. Такие ингредиенты связаны не только с ожирением, но и с риском онкологических процессов из-за хронического воспаления.

Лапша и бульоны быстрого приготовления

В таких продуктах содержатся глутамат натрия, красители и консерванты, которые при регулярном употреблении могут вызвать нарушение обмена веществ и усилить риск злокачественных образований.

Как обезопасить себя?

Медики советуют внимательно читать этикетки, избегать продуктов с длинным списком непонятных ингредиентов и по возможности заменять полуфабрикаты на свежую пищу домашнего приготовления.

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В материале использованы такие источники - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Национальный институт рака США (NCI), Гарвардская школа общественного здоровья.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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