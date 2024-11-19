Названа лучшая диета для похудения и снижения высокого давления
Высокое кровяное давление или гипертония является серьезным заболеванием. Игнорирование проблемы может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт. Хорошие новости заключаются в том, что питание-– это ключ к здоровью.
Какая именно диета лучше при гипертонии и эффективна для потери килограммов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в National Library of Medicine.
Какая диета лучше при гипертонии?
Недавнее исследование показало, что за последние 50 лет только в США наблюдалось увеличение заболеваний, включая гипертонию, диабет, ожирение и ишемическую болезнь сердца.
К счастью, согласно исследованию, факторы риска, связанные с гипертонией, можно в определенной степени контролировать, соблюдая диету DASH.
Диета DASH 0 это модель сбалансированного питания с высоким содержанием клетчатки, низким или умеренным содержанием жиров, богатая калием, кальцием и магнием. Она ориентирована на преимущественно растительную пищу, богата фруктами и овощами, орехами, молочными продуктами с низким содержанием жира, постным мясом, рыбой и птицей, цельнозерновыми продуктами. Питание подразумевает уменьшение соли в рационе.
Согласно исследованиям, такая диета может снизить систолическое АД примерно на 6-11 мм рт. как фармакологическая терапия первой линии вместе с изменением образа жизни
Что едят на диете DASH
- Фрукты: примерно 5 приемов пищи в день
- Углеводы: примерно 7 порций в день
- Нежирные молочные продукты: примерно 2 порции в день
- Нежирные мясные продукты: примерно 2 или менее порций в день
- Орехи и семена: 2-3 раза в неделю
Кроме того, несколько исследований показали, что диета DASH помогает снизить уровень глюкозы в крови, триглицеридов, холестерина ЛПНП и резистентность к инсулину.
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