Названо лучшее средство избежать аллергии весной без лекарств

Люди с аллергией на пыльцу переживают один из худших периодов года весной. Именно сейчас многие растения цветут, а дожди только усиливают этот процесс.

Какие средства помогут избежать аллергии в этом сезоне, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Средства от сезонной аллергии

Одной из вещей, которые следует применять на практике, является избегать контакта с аллергеном.

Насколько это возможно, вы должны оставаться дома. Избегайте выхода на улицу во время пиковой концентрации пыльцы и в ветреные дни. Кроме того, важно соблюдать особую гигиену и поддерживать дом в чистоте и без пыли. Для этого можно использовать пылесосы с фильтрами HEPA, чаще менять шторы и постельное белье. Важно продолжать проветривать дом, но вы должны сократить время проветривания. Лучше всего это делать в полдень, поскольку концентрация пыльцы значительно ниже.

С другой стороны, мы также не должны сушить одежду на открытом воздухе, поскольку пыльца может прилипать к одежде, и мы занесем ее в наш дом.

В качестве дополнительного средства маска может быть эффективной для защиты дыхательных путей, как правило, на открытом воздухе. Личная гигиена, например частое мытье рук и лица, также помогает удалить пыльцу, которая, возможно, прилипла к коже.

Другие способы избавления от аллергии

Немедицинские рекомендации могут помочь смягчить симптомы аллергии, но есть и другие способы избавиться от аллергии.

Как правило, эту проблему лечат медикаментозно. Среди них антигистаминные препараты, которые обычно помогают облегчить такие симптомы, как чихание, зуд или насморк. Также распространены назальные кортикостероиды, которые снимают воспаление носа и улучшают заложенность носа.

Кроме того, можно включить использование противоотечных средств, которые могут помочь облегчить заложенность носа, хотя их следует использовать временно или время от времени.