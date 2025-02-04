Названо лучшее время для ужина, чтобы жить дольше и похудеть

Когда ужинать

Валтер Лонго, директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии, утверждает, что своевременное потребление пищи является залогом более длительной и здоровой жизни. Специалист настойчиво выступает за большее насыщение во время обеда и ранние ужины.

Главным советом Лонго является правило трех часов - он рекомендует заканчивать ужин по крайней мере за три часа до сна. Например, если вы обычно ложитесь спать около 23:00, попробуйте перекусить до 20:00.

"Если вы откладываете ужин на позднее время, то ваша система получает сообщение о том, что вы все еще должны быть активными. Это часть стратегии ограниченного времени питания, форма периодического голодания", - отметил эксперт.

Правильный распорядок питания в течение двенадцати часов позволит вашим системам полностью переваривать пищу в течение оставшихся двенадцати часов, что приводит к дефициту калорий, важному для похудения.

Эксперт также отметил, что многие люди имеют маленький завтрак, но сытный ужин. Хотя это работает для некоторых, он предлагает тем, у кого есть специфические симптомы, выбрать сытный обед в начале дня и вместо этого более легкий ужин.

Здоровый образ жизни может улучшить метаболическое состояние и способствовать снижению веса. Также лучше всего придерживаться преимущественно веганской диеты с периодическим употреблением рыбы два-три раза в неделю, сохраняя низкое потребление белка, насыщенных жиров и сахара, причем конкретные количества меняются в зависимости от возраста.

Увеличьте потребление хороших жиров и сложных углеводов, таких как цельные зерна и овощи, принимайте витаминные добавки.

Какие продукты продлят жизнь

Что касается конкретных продуктов, которые могут помочь продлить продолжительность жизни, Валтер рекомендует употреблять по крайней мере три столовые ложки оливкового масла в день и одну горсть орехов ежедневно.

В зависимости от вашего возраста и веса, необходимо сократить до двух приемов пищи в день с двумя перекусами с низким содержанием сахара для молодых людей, которые, как правило, легко набирают вес. В то же время тем, кто старше 65 лет рекомендуется питаться три раза в день вместе с одним перекусом с низким содержанием сахара.