Названы лучшие диеты для всей семьи: что есть детям и взрослым для здоровья

Выбор питания для всей семьи имеет решающее значение для общего состояния здоровья. Существуют диеты, которые будут прекрасно подходить одновременно для детей и взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт U.S.News

Диетолог Джилл Вайзенбергер рассказал, что заложенные в детстве пищевые привычки определяют поведение и состояние здоровья во взрослом возрасте, а переход взрослых на здоровое питание улучшает качество и продолжительность жизни.

Эксперт назвал диеты, которые прекрасно подойдут для всей семьи.

Средиземноморская диета

Это лучший тип питания для семей, которые стремятся питаться здоровее.

Диета должна включать цельные зерна, фрукты и овощи без крахмала, фасоль, морепродукты, травы и специи и здоровые жиры.

Эксперты отмечают, что средиземноморская диета - это не диета, а подход к здоровому образу жизни, а выбор пищи основывается на активном образе жизни, ориентированном на семью. Время приема пищи - это также о семье, которая собирается за одним столом и общается.

Продукты средиземноморской диеты можно покупать свежими, консервированными или замороженными, что делает их экономными и удобными для семей.

Диета DASH

Этот семейный режим питания направлен на снижение высокого кровяного давления, а также помогает держать вес под контролем. Диета DASH достигает этого путем поддержания питания с низким содержанием соли, высоким содержанием калия с низким содержанием животных жиров.

DASH подходит как для детей, так и для пожилых людей. Акцентируется внимание на фруктах, овощах, зерновых, обезжиренных или нежирных молочных продуктах, а также нежирном мясе, птице и рыбе.

Диета клиники Майо

Представление клиники Майо советует сосредотачивать внимание на фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах.

Также стоит заменять плохие пищевые привычки, такие как есть во время просмотра телевизора на полезные, например, выполнять по крайней мере 30 минут физической активности в день. Это подходит для любого возраста.

Вегетарианская диета

Большинство вегетарианцев выбирают лакто-ово-вегетарианскую диету - это, по сути, растительная диета, которая исключает мясо, рыбу и птицу, но включает молочные продукты и яйца.

Если все делать правильно, вегетарианство является здоровым с точки зрения питания и может быть адаптировано к любому уровню калорийности. Это помогает удерживать вес и предотвращает хронические заболевания, такие как диабет.

Детям будет легче привыкнуть к вегетарианской диете, если они познакомятся с ней в младшем возрасте. Все потому, что с возрастом им будет труднее воспринимать внезапные ограничения.

Американская диетологическая ассоциация утверждает, что основными питательными веществами, на которых следует сосредоточиться, являются белок, омега-3 жирные кислоты, железо, цинк, йод, кальций и витамины D и B12.

Флекситаристская диета

Флекситаристская диета ориентирована на цельные продукты с минимальной обработкой. Она делает акцент на фрукты, овощи, цельнозерновые и растительные источники белка. Также предполагает, что человек должен уменьшить количество потребляемого животного белка.

Тем семьям, которые хотят укрепить здоровье, придерживаясь растительной диеты, стоит есть меньше мяса. Эта гибкость является отличительной чертой флекситарианской диеты, поэтому хорошо подходит для всей семьи.

Семейные диеты должны: