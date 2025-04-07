Названо самое полезное печенье в украинских магазинах: его рекомендуют даже диетологи

Не все печенье - вредное. Некоторые виды магазинного печенья настолько полезны, что их без колебаний рекомендуют даже диетологи. Если вы на диете, следите за сахаром или просто хотите есть вкусное без вреда для здоровья - этот список точно для вас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом полезном печенье, которое есть на полках украинских супермаркетов.
Согласно данным Harvard School of Public Health, продукты из цельного зерна, низким гликемическим индексом, без трансжиров и с минимумом добавленного сахара положительно влияют на здоровье сердца, сосудов и уровень энергии. Если в печенье есть клетчатка, семена или орехи, - это вообще находка.
"Большинство людей даже не догадываются, что печенье может быть источником пищевой клетчатки, белка и здоровых жиров", - говорит диетолог и консультант по питанию Рэйчел Файн.
Gullon Diet Nature Zero Twins
Без добавленного сахара и искусственных подсластителей, с какао и ванильным кремом. Идеально для тех, кто следит за фигурой.
Gullon Digestive Choco Zero
Хрустящее печенье с черным шоколадом, богатое клетчаткой. Хорошо влияет на пищеварение и надолго дарит ощущение сытости.
"Полезная Кондитерская" со стевией
Изготовлено на основе растительных волокон и зародышей пшеницы. Стевия - натуральный заменитель сахара, одобренный Американской диабетической ассоциацией. Подойдет людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.
Balviten Digestive Choco
Печенье с шоколадной крошкой без глютена и без сахара. Подойдет людям с целиакией или тем, кто выбирает gluten-free продукты.
Gullon Oats & Choc Chips
Овсяное печенье с шоколадной крошкой, без глютена и без добавления сахара. Источник медленных углеводов и растительной клетчатки. Держит энергию стабильной без скачков глюкозы.
"Кохана" чернично-овсяное
Украинское печенье без глютена с черникой и овсянкой. Без сахара, с сохранением вкуса настоящей ягоды. Подойдет даже детям.
Чем меньше ингредиентов - тем лучше продукт. Избегайте пальмового масла, искусственных ароматизаторов и гидрогенизированных жиров.
Важно!!! Не все "фитнес" или "диетические" надписи на упаковке - честные. Проверяйте состав: чем меньше ингредиентов и больше клетчатки - тем лучше.
Надеемся, этот топ поможет вам не тратить время на лишний анализ полок в супермаркете.
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При написании материала использовались следующие источники: Diabetes.org и National Institutes of Health.