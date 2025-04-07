Названо самое полезное печенье в украинских магазинах: его рекомендуют даже диетологи

Не все печенье - вредное. Некоторые виды магазинного печенья настолько полезны, что их без колебаний рекомендуют даже диетологи. Если вы на диете, следите за сахаром или просто хотите есть вкусное без вреда для здоровья - этот список точно для вас.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самом полезном печенье, которое есть на полках украинских супермаркетов.

Что делает печенье "полезным": мнение экспертов

Согласно данным Harvard School of Public Health, продукты из цельного зерна, низким гликемическим индексом, без трансжиров и с минимумом добавленного сахара положительно влияют на здоровье сердца, сосудов и уровень энергии. Если в печенье есть клетчатка, семена или орехи, - это вообще находка.

"Большинство людей даже не догадываются, что печенье может быть источником пищевой клетчатки, белка и здоровых жиров", - говорит диетолог и консультант по питанию Рэйчел Файн.

Топ-6 самого полезного печенья, которое можно купить в Украине

Gullon Diet Nature Zero Twins

Без добавленного сахара и искусственных подсластителей, с какао и ванильным кремом. Идеально для тех, кто следит за фигурой.

Gullon Digestive Choco Zero

Хрустящее печенье с черным шоколадом, богатое клетчаткой. Хорошо влияет на пищеварение и надолго дарит ощущение сытости.

"Полезная Кондитерская" со стевией

Изготовлено на основе растительных волокон и зародышей пшеницы. Стевия - натуральный заменитель сахара, одобренный Американской диабетической ассоциацией. Подойдет людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.

Balviten Digestive Choco

Печенье с шоколадной крошкой без глютена и без сахара. Подойдет людям с целиакией или тем, кто выбирает gluten-free продукты.

Gullon Oats & Choc Chips

Овсяное печенье с шоколадной крошкой, без глютена и без добавления сахара. Источник медленных углеводов и растительной клетчатки. Держит энергию стабильной без скачков глюкозы.

"Кохана" чернично-овсяное

Украинское печенье без глютена с черникой и овсянкой. Без сахара, с сохранением вкуса настоящей ягоды. Подойдет даже детям.

На что обращать внимание при выборе магазинного печенья

Цельнозерновые злаки. Печенье из цельнозерновой муки или овсяных хлопьев обеспечивает организм клетчаткой и способствует длительному ощущению сытости. Также они снижают риск диабета 2 типа и ожирения.

Минимальное содержание сахара. Высокий уровень сахара может привести к скачкам глюкозы в крови и способствовать развитию хронических заболеваний. Рекомендуется выбирать печенье без сахара или с натуральными подсластителями (стевия, эритритол или финики). Смотрите на количество сахара на 100 г (менее 5 г - супер).

Полезные жиры. Печенье, содержащее семена, орехи, кокосовое масло и т.д., обеспечивает организм полезными жирами и белком.

Белок и клетчатка просто не дают переедать.

Чем меньше ингредиентов - тем лучше продукт. Избегайте пальмового масла, искусственных ароматизаторов и гидрогенизированных жиров.

Важно!!! Не все "фитнес" или "диетические" надписи на упаковке - честные. Проверяйте состав: чем меньше ингредиентов и больше клетчатки - тем лучше.

Надеемся, этот топ поможет вам не тратить время на лишний анализ полок в супермаркете.