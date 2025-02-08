Названа худшая диета года: почему ее следует избегать при любых обстоятельствах

В 2025 году диетологи и нутрициологи определили худшую диету года, которую стоит категорически избегать. Она может серьезно навредить вашему организму.

О каком именно питании для похудения идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какая диета признана худшей?

Ею стала диета с чрезмерным ограничением калорий и макронутриентов, известная как "магическая диета". Хотя она выглядит привлекательной для тех, кто стремится быстро похудеть, эксперты предупреждают о серьезных рисках для здоровья.

Что такое магическая диета?

Эта диета предлагает резкое сокращение калорий до 800-1000 в день, что значительно ниже рекомендуемой нормы для здорового человека. Она запрещает многие виды пищи, в частности углеводы, жиры и даже некоторые белковые продукты. Предназначена она для быстрого похудения, но не для долгосрочного результата.

Почему ее признали худшей?

Низкая калорийность - уменьшение калорий до таких низких уровней может привести к нехватке нутриентов, таких как витамины, минералы и клетчатка.

Снижение обмена веществ - организм, привыкнув к дефициту калорий, начинает "экономить" энергию, что может замедлить метаболизм и вызвать обратный набор веса после прекращения диеты.

Потеря мышечной массы - при таких ограничениях организм начинает использовать мышцы как источник энергии, что может привести к потере мышечной массы и ослаблению организма.

Психологические последствия - длительное соблюдение диеты может способствовать развитию пищевых расстройств, таких как булимия или анорексия, из-за постоянного стресса от ограничений в еде.

Что советуют диетологи?

Вместо этого эксперты рекомендуют ориентироваться на сбалансированное питание, которое включает все группы продуктов в умеренных количествах.

Больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов

Регулярное потребление белков - мясо, рыба, яйца, бобовые

- мясо, рыба, яйца, бобовые Умеренное количество здоровых жиров - оливковое масло, авокадо, орехи

Специалисты отмечают важность постоянной физической активности и поддержания здорового образа жизни вместо быстрых диет.