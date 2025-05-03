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Самое эффективное упражнение, которое помогает быстро накачать ягодицы

Названо упражнение, которое помогает быстро накачать ягодицы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие мечтают о подтянутых и округлых ягодицах, но не каждое упражнение дает желаемый результат. "Болгарские выпады" является наиболее эффективным упражнением, которое стимулирует максимальную активацию ягодичных мышц и ног.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Как правильно выполнять "Болгарские выпады"

По словам эксперта, наиболее эффективное упражнение на ягодицы - это "Болгарские выпады". Для выполнения понадобится, кресло, диван или кровать.

Сначала садитесь на краешек кресла, вытягиваете ноги, одна остается там, тогда как вторую кладете на кресло. Руки положите на пояс и опускайте тело вниз.

Важно, чтобы в колене был угол и оно не заваливалось вперед.

"Нужно опустить тело до параллели, чтобы максимально растянуть ягодичную мышцу. На приседании делаем вдох на подъеме выдох. Плавно опускаемся, делаем паузу и поднимаемся", - объяснил тренер.

После этого выполняем упражнение на другую ногу.

Что еще помогает накачать ягодицы

Правильное питание

Для роста ягодиц необходимы следующие компоненты:

  • белок - основа роста мышц (курица, яйца, рыба, сыр, бобовые)
  • сложные углеводы - дают энергию для тренировок
  • жиры - поддерживают гормональный фон (орехи, авокадо, масла)
  • профицит калорий (умеренный) - если нужно набрать мышечную массу

Регулярность и прогресс

Необходимо тренироваться 2-3 раза в неделю. Постепенно увеличивайте вес или сложность упражнений. Давай мышцам отдых - они растут во время восстановления.

Важно понимать, что плохая техника выполнения упражнений - главная причина отсутствия результатов. Лучше сделать меньше, но качественно.

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