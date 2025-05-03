Самое эффективное упражнение, которое помогает быстро накачать ягодицы
Многие мечтают о подтянутых и округлых ягодицах, но не каждое упражнение дает желаемый результат. "Болгарские выпады" является наиболее эффективным упражнением, которое стимулирует максимальную активацию ягодичных мышц и ног.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Как правильно выполнять "Болгарские выпады"
По словам эксперта, наиболее эффективное упражнение на ягодицы - это "Болгарские выпады". Для выполнения понадобится, кресло, диван или кровать.
Сначала садитесь на краешек кресла, вытягиваете ноги, одна остается там, тогда как вторую кладете на кресло. Руки положите на пояс и опускайте тело вниз.
Важно, чтобы в колене был угол и оно не заваливалось вперед.
"Нужно опустить тело до параллели, чтобы максимально растянуть ягодичную мышцу. На приседании делаем вдох на подъеме выдох. Плавно опускаемся, делаем паузу и поднимаемся", - объяснил тренер.
После этого выполняем упражнение на другую ногу.
Что еще помогает накачать ягодицы
Правильное питание
Для роста ягодиц необходимы следующие компоненты:
- белок - основа роста мышц (курица, яйца, рыба, сыр, бобовые)
- сложные углеводы - дают энергию для тренировок
- жиры - поддерживают гормональный фон (орехи, авокадо, масла)
- профицит калорий (умеренный) - если нужно набрать мышечную массу
Регулярность и прогресс
Необходимо тренироваться 2-3 раза в неделю. Постепенно увеличивайте вес или сложность упражнений. Давай мышцам отдых - они растут во время восстановления.
Важно понимать, что плохая техника выполнения упражнений - главная причина отсутствия результатов. Лучше сделать меньше, но качественно.
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