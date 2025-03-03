Назван самый лучший продукт для похудения: стоит копейки и доступен всем украинцам

Почему яйца так полезны?

Одно куриное яйцо весом 55 г содержит:

7 г качественного белка лучше усваивается, чем белки из других продуктов.

лучше усваивается, чем белки из других продуктов. 5 г жира , из которых 1,5 г насыщенные жиры.

, из которых 1,5 г насыщенные жиры. 200 мг холестерина, что составляет почти суточную норму.

Несмотря на мифы о вреде холестерина, исследования показывают, что организм сам регулирует его уровень, и 80% этого компонента он синтезирует самостоятельно. Тем не менее важно контролировать общее потребление жиров и холестерина в течение дня, чтобы избежать проблем с сосудами.

Можно ли есть яйца каждый день?

Специалисты рекомендуют придерживаться баланса в питании. Яйца - это полезный продукт, который можно потреблять ежедневно, но без излишеств. Для людей, которые следят за калорийностью рациона или худеют, важно учитывать, что желтки содержат больше жира.

"Если часто и много едите яиц днем, тогда другие холестериносодержащие продукты в этот день уже не потребляйте, короче говоря, следует начать задумываться и разбираться в продуктах которые мы едим, потому что наш дневной рацион состоит не только из одних яиц", - посоветовал тренер.

Итак, яйца - это доступный, полезный и универсальный продукт, который можно употреблять в различных блюдах. Главное, отметил эксперт, соблюдать баланс в питании и не переедать, ведь даже лучшие продукты могут нанести вред, если злоупотреблять ими.

Отметим, что сейчас в Украине яйца продаются по цене, которая стартует от 50 гривен за десяток. Получается, что завтрак из двух яиц обойдется в среднем в 10 гривен.

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