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Назван самый лучший продукт для похудения: стоит копейки и доступен всем украинцам

Понедельник 03 марта 2025 07:22
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Назван самый лучший продукт для похудения: стоит копейки и доступен всем украинцам Фото: Назван доступный и полезный источник белка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Яйца - это один из самых популярных продуктов в рационе людей по всему миру. В Украине они доступны по цене, имеют идеальный баланс белков, жиров и полезных микроэлементов. Яйца считаются эталонным источником белка, ведь они содержат все незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму.

Такого мнения придерживается и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Почему яйца так полезны?

Одно куриное яйцо весом 55 г содержит:

  • 7 г качественного белка лучше усваивается, чем белки из других продуктов.
  • 5 г жира, из которых 1,5 г насыщенные жиры.
  • 200 мг холестерина, что составляет почти суточную норму.

Несмотря на мифы о вреде холестерина, исследования показывают, что организм сам регулирует его уровень, и 80% этого компонента он синтезирует самостоятельно. Тем не менее важно контролировать общее потребление жиров и холестерина в течение дня, чтобы избежать проблем с сосудами.

Можно ли есть яйца каждый день?

Специалисты рекомендуют придерживаться баланса в питании. Яйца - это полезный продукт, который можно потреблять ежедневно, но без излишеств. Для людей, которые следят за калорийностью рациона или худеют, важно учитывать, что желтки содержат больше жира.

"Если часто и много едите яиц днем, тогда другие холестериносодержащие продукты в этот день уже не потребляйте, короче говоря, следует начать задумываться и разбираться в продуктах которые мы едим, потому что наш дневной рацион состоит не только из одних яиц", - посоветовал тренер.

Итак, яйца - это доступный, полезный и универсальный продукт, который можно употреблять в различных блюдах. Главное, отметил эксперт, соблюдать баланс в питании и не переедать, ведь даже лучшие продукты могут нанести вред, если злоупотреблять ими.

Отметим, что сейчас в Украине яйца продаются по цене, которая стартует от 50 гривен за десяток. Получается, что завтрак из двух яиц обойдется в среднем в 10 гривен.

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