Назван самый опасный продукт на полке магазина. Вы тоже его покупаете

Почему продукты из магазина могут быть опасными

Некоторые из простейших продуктов могут содержать вирусы и бактерии, такие как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и даже гепатит А, вызывающие серьезные расстройства здоровью.

Эксперты из Consumer Reports изучали отзыв пищевых продуктов и вспышки пищевых заболеваний с 2017 по 2022 год.

Затем группа составила список из 10 особо "рискованных" пищевых продуктов, используя данные о том, сколько людей умерло или заболело от этих продуктов, сколько раз эти виды пищи были отозваны и общее количество каждого вида изъятой пищи.

Опасный продукт №1

Номером один стала листовая зелень, например салат "Ромен" и пакетированный салат, из-за заражения кишечной палочкой E. coli и листерией.

Отравление, вызванное продуктом, стало причиной 11 смертей и 614 случаев заболеваний.

Полезный салат может представлять опасность (фото: pixabay)

Причиной того, что листовая зелень связана со многими болезнями пищевого происхождения, вероятно, загрязненная вода, которая может использоваться для полива.

Даже если зелень не загрязняется водой в процессе выращивания, загрязнение может быстро распространяться между продуктами внутри перерабатывающих предприятий.

Потребителям, которые хотят оградить себя от любых потенциальных пищевых заболеваний, связанных с листовой зеленью, предлагают покупать салат с целыми головками вместо салата в пакетах и удалять наружные листья салата, где часто могут скрываться бактерии.

Какие еще продукты - "рискованные"

В первую тройку, кроме зелени, вошли также сырные и мясные нарезки и говяжий фарш.

Кроме того, к списку 10-ти опасных продуктов эксперты отнесли: лук, индейку, курятину, папайю, персики, дыню и муку.