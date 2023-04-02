Назван самый опасный продукт на полке магазина. Вы тоже его покупаете

Продукты из магазина могут вызвать реальную опасность для здоровья. Ведь некоторые из них мы употребляем сырыми, что увеличивает риск пищевых отравлений, даже приводящих к летальным случаям.
Эксперты по безопасности пищевых продуктов из Consumer Reports назвали продукт, от которого риск - самый большой.
Некоторые из простейших продуктов могут содержать вирусы и бактерии, такие как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и даже гепатит А, вызывающие серьезные расстройства здоровью.
Эксперты из Consumer Reports изучали отзыв пищевых продуктов и вспышки пищевых заболеваний с 2017 по 2022 год.
Затем группа составила список из 10 особо "рискованных" пищевых продуктов, используя данные о том, сколько людей умерло или заболело от этих продуктов, сколько раз эти виды пищи были отозваны и общее количество каждого вида изъятой пищи.
Номером один стала листовая зелень, например салат "Ромен" и пакетированный салат, из-за заражения кишечной палочкой E. coli и листерией.
Отравление, вызванное продуктом, стало причиной 11 смертей и 614 случаев заболеваний.
Полезный салат может представлять опасность (фото: pixabay)
Причиной того, что листовая зелень связана со многими болезнями пищевого происхождения, вероятно, загрязненная вода, которая может использоваться для полива.
Даже если зелень не загрязняется водой в процессе выращивания, загрязнение может быстро распространяться между продуктами внутри перерабатывающих предприятий.
Потребителям, которые хотят оградить себя от любых потенциальных пищевых заболеваний, связанных с листовой зеленью, предлагают покупать салат с целыми головками вместо салата в пакетах и удалять наружные листья салата, где часто могут скрываться бактерии.
В первую тройку, кроме зелени, вошли также сырные и мясные нарезки и говяжий фарш.
Кроме того, к списку 10-ти опасных продуктов эксперты отнесли: лук, индейку, курятину, папайю, персики, дыню и муку.
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