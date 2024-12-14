Названы тревожные симптомы болезни, которая может возникать только у женщин

Эндометриоз стал довольно распространенным заболеванием, поражающим 10% женщин. Врачи назвали первоочередные симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главной опасности такого состояния и когда нужно немедленно обращаться к врачу.
Эндометриоз - тяжелое заболевание женской репродуктивной системы, одно из распространенных причин бесплодия и хронических болей в тазовой области. Причина эндометриоза - патологическое разрастание клеток эндометрия за пределами матки на других органах.
Это приводит к воспалению и образованию рубцовой ткани в области таза и (редко) в других частях тела.
Некоторые симптомы могут возникнуть во время менструации и включать:
Эндометриоз не является онкологическим заболеванием, хотя механизм возникновения заболевания несколько схож. Как правило, эндометриоз не фатальный. Тем не менее, он может привести к проблемам, наиболее неприятным из которых является бесплодие. Кроме того, это заболевание ослабляет организм и делает его уязвимым к другим заболеваниям.
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При написании материала использовались следующие источники: веб-сайт The Mirror и World health organization.