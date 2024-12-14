Названы тревожные симптомы болезни, которая может возникать только у женщин

Эндометриоз стал довольно распространенным заболеванием, поражающим 10% женщин. Врачи назвали первоочередные симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главной опасности такого состояния и когда нужно немедленно обращаться к врачу.

Что такое эндометриоз

Эндометриоз - тяжелое заболевание женской репродуктивной системы, одно из распространенных причин бесплодия и хронических болей в тазовой области. Причина эндометриоза - патологическое разрастание клеток эндометрия за пределами матки на других органах.

Это приводит к воспалению и образованию рубцовой ткани в области таза и (редко) в других частях тела.

Некоторые симптомы могут возникнуть во время менструации и включать:

сильную менструальную боль, мешающая выполнять привычные действия

обильные месячные, когда нужно менять прокладки или тампоны каждые один-два часа, иначе кровотечение может дойти до одежды

боль во время хождения в туалет

Однако это не единственно возможные признаки. Могут возникать и другие симптомы в любое время цикла, например:

боли в нижней части живота и спине (в области таза)

боль во время или после секса

сильная усталость

К тому же могут возникнуть трудности с попыткой забеременеть. Эндометриоз обычно диагностируют у женщин и девушек, начиная с начала месячных (полового созревания) и заканчивая менопаузой.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если:

вы думаете, что у вас эндометриоз

симптомы влияют на повседневную жизнь, работу и отношения

вы проходили лечение, но симптомы не улучшаются или ухудшаются

Эндометриоз не является онкологическим заболеванием, хотя механизм возникновения заболевания несколько схож. Как правило, эндометриоз не фатальный. Тем не менее, он может привести к проблемам, наиболее неприятным из которых является бесплодие. Кроме того, это заболевание ослабляет организм и делает его уязвимым к другим заболеваниям.

Как диагностировать болезнь

Диагностика эндометриоза может занять много времени. Это объясняется тем, что симптомы эндометриоза могут походить на другие заболевания, такие как: