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Названы тревожные симптомы болезни, которая может возникать только у женщин

Суббота 14 декабря 2024 18:58
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Названы тревожные симптомы болезни, которая может возникать только у женщин Что такое эндометриоз и чем опасна болезнь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Эндометриоз стал довольно распространенным заболеванием, поражающим 10% женщин. Врачи назвали первоочередные симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главной опасности такого состояния и когда нужно немедленно обращаться к врачу.

Что такое эндометриоз

Эндометриоз - тяжелое заболевание женской репродуктивной системы, одно из распространенных причин бесплодия и хронических болей в тазовой области. Причина эндометриоза - патологическое разрастание клеток эндометрия за пределами матки на других органах.

Это приводит к воспалению и образованию рубцовой ткани в области таза и (редко) в других частях тела.

Некоторые симптомы могут возникнуть во время менструации и включать:

  • сильную менструальную боль, мешающая выполнять привычные действия
  • обильные месячные, когда нужно менять прокладки или тампоны каждые один-два часа, иначе кровотечение может дойти до одежды
  • боль во время хождения в туалет

Однако это не единственно возможные признаки. Могут возникать и другие симптомы в любое время цикла, например:

  • боли в нижней части живота и спине (в области таза)
  • боль во время или после секса
  • сильная усталость

К тому же могут возникнуть трудности с попыткой забеременеть. Эндометриоз обычно диагностируют у женщин и девушек, начиная с начала месячных (полового созревания) и заканчивая менопаузой.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если:

  • вы думаете, что у вас эндометриоз
  • симптомы влияют на повседневную жизнь, работу и отношения
  • вы проходили лечение, но симптомы не улучшаются или ухудшаются

Эндометриоз не является онкологическим заболеванием, хотя механизм возникновения заболевания несколько схож. Как правило, эндометриоз не фатальный. Тем не менее, он может привести к проблемам, наиболее неприятным из которых является бесплодие. Кроме того, это заболевание ослабляет организм и делает его уязвимым к другим заболеваниям.

Как диагностировать болезнь

Диагностика эндометриоза может занять много времени. Это объясняется тем, что симптомы эндометриоза могут походить на другие заболевания, такие как:

  • аденомиоз
  • миома матки
  • воспалительное заболевание органов малого таза
  • синдром раздраженного кишечника

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При написании материала использовались следующие источники: веб-сайт The Mirror и World health organization.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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