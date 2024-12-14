Названы тревожные симптомы болезни, которая может возникать только у женщин
Эндометриоз стал довольно распространенным заболеванием, поражающим 10% женщин. Врачи назвали первоочередные симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главной опасности такого состояния и когда нужно немедленно обращаться к врачу.
Что такое эндометриоз
Эндометриоз - тяжелое заболевание женской репродуктивной системы, одно из распространенных причин бесплодия и хронических болей в тазовой области. Причина эндометриоза - патологическое разрастание клеток эндометрия за пределами матки на других органах.
Это приводит к воспалению и образованию рубцовой ткани в области таза и (редко) в других частях тела.
Некоторые симптомы могут возникнуть во время менструации и включать:
- сильную менструальную боль, мешающая выполнять привычные действия
- обильные месячные, когда нужно менять прокладки или тампоны каждые один-два часа, иначе кровотечение может дойти до одежды
- боль во время хождения в туалет
Однако это не единственно возможные признаки. Могут возникать и другие симптомы в любое время цикла, например:
- боли в нижней части живота и спине (в области таза)
- боль во время или после секса
- сильная усталость
К тому же могут возникнуть трудности с попыткой забеременеть. Эндометриоз обычно диагностируют у женщин и девушек, начиная с начала месячных (полового созревания) и заканчивая менопаузой.
Нужно немедленно обратиться к врачу, если:
- вы думаете, что у вас эндометриоз
- симптомы влияют на повседневную жизнь, работу и отношения
- вы проходили лечение, но симптомы не улучшаются или ухудшаются
Эндометриоз не является онкологическим заболеванием, хотя механизм возникновения заболевания несколько схож. Как правило, эндометриоз не фатальный. Тем не менее, он может привести к проблемам, наиболее неприятным из которых является бесплодие. Кроме того, это заболевание ослабляет организм и делает его уязвимым к другим заболеваниям.
Как диагностировать болезнь
Диагностика эндометриоза может занять много времени. Это объясняется тем, что симптомы эндометриоза могут походить на другие заболевания, такие как:
- аденомиоз
- миома матки
- воспалительное заболевание органов малого таза
- синдром раздраженного кишечника
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При написании материала использовались следующие источники: веб-сайт The Mirror и World health organization.
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